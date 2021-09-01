Android'den iPhone'a Geçmek İsteyenlerin Oranı Belli Oldu

Yeni yapılan bir araştırma ile Android'den iPhone'a geçmek isteyen ve istemeyen kişilerin oranı açıklığa kavuştu. Oranlara göz atılacak olduğunda bu yıl çıkacak yeni iPhone'u kullanmak isteyen kullanıcıların sayısının geçen yıla göre az da olsa azaldığı görülüyor.

Araştırma, çevrim içi akıllı telefon karşılaştırma sitesi SellCell tarafından yapıldı. SellCell, Android kullanıcılarının yaklaşmakta olan yeni iPhone 13 ailesine olan ilgisini değerlendirmek için bir anket gerçekleştirdi.

Anketin katılımcıları, 18 yaşın üzerinde olup Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan kişilerden oluştu. Bu kişilerin sayısı ise 5000'den fazlaydı. Ankete olan katılım sayesinde Android kullanıcılarının yüzde kaçının iPhone 13 satın almakla ilgilendiği, yüzde kaçının ise iPhone 13'le uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığı gün yüzüne çıkmış oldu.

Android'den iPhone'a Geçmek İstemeyenlerin Oranı Hayli Yüksek

SellCell'in 18 yaş üzerindeki Android kullanıcılarının katılımı ile yapmış olduğu anketin sonucunda Android kullanıcılarının yaklaşık yüzde 82'sinin iPhone 13'e geçmekle ilgilenmediği ortaya çıktı. Kullanıcıların %18'i ise yeni iPhone ailesine tamamen karamsar bakmak yerine iPhone 13 satın almayı düşünebileceğini belirtti.

Geçen yıl Android kullanıcılarının ortalama olarak yüzde 33'ü iPhone 12'yi satın almayı düşüneceğini belirttiğinden bu kullanıcıların mevcut akıllı telefonlarına ya da markalarına olan bağlılığının arttığını ya da iPhone'a olan bakış açısının büyük ölçüde değiştiğini gösteriyor.

Aynı web sitesi daha önce mevcut iPhone kullanıcılarının yüzde 44'ünün iPhone 13 satın almayı düşündüğünü gösteren bir anket düzenlemişti.

Android Kullanıcıları Neden iPhone'a Geçmek İstemiyor?

iPhone 13'e olan ilgi eksikliğinin sebebi sorulduğunda Android kullanıcılarının yaklaşık yüzde 32'sinden ekran altı parmak izi okuyucusunun olmayabileceği yanıtı alındı. Bu yılın başlarında iPhone 13 ailesinin ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip olabileceği yönünde birtakım söylentiler olsa da son gelişmelere bakılacak olursa bu mümkün olmayabilir.

Android kullanıcılarının mevcut telefonlarına bağlı kalmasının başka bir nedeni de iOS'in özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olması. Bu nedenle iPhone'a geçmek istemeyenlerin oranı yüzde 16,7. Apple'ın üçüncü taraf kaynaklardan uygulama indirmeye izin vermemesi nedeniyle iPhone kullanmak istemeyenlerin oranı yüzde 12,8. Ankete katılanların yüzde 12'si de mevcut Android telefonlarının donanım açısından daha iyi olduğunu düşünüyor.