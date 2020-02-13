Andy Rubin'in Android Markası Essential için Yolun Sonu

Google tarafından "Android'in Babası" olarak değerlendirilen ve birkaç yıl önce kendi şirketi Essential'ı kuran Andy Rubin'in planları istediği gibi gitmedi. Essential markasıyla sadece bir model duyurabilen Rubin, kepenkleri indirdi.

Essential birkaç ay öncesine kadar sıra dışı bir tasarıma sahip “Project Gem” adlı bir telefon geliştirdiğini dile getirmişti ancak şimdi müşterilere sunamayacaklarını söylüyor. Şirketin blog yazısında “Bunu göz önünde bulundurarak operasyonları durdurma ve Essential'ı kapatma kararı aldık” deniyor.

İlginç tasarımlı Project GEM.

Bundan sonraki süreçte şirket Essential Phone için güncelleme yayınlamakla birlikte, cihazın çalışmaya devam edeceğini aktardı. Essential'ın 2018'in sonlarında satın aldığı Newton Mail de kapatılacakken, tüm prosedürlerin halledilmesi için 30 Nisan'a kadar çalışma devam edecek.

Essential 2017'de ilk telefonunu çıkardığında başarılı olacağı düşünülüyordu. Cihaz üstün bir malzeme kalitesine, Android'in yaratıcısının desteğine ve daha önce görülmemiş bir kamera çentiğine sahip neredeyse tam ekran tasarımına sahipti. Ancak telefonun tasarımı çok hızlı bir şekilde yaygınlaştı ve iPhone X ile birlikte çentik tasarımını Apple üstlenmiş oldu.