Angry Birds 10 Yaşına Bastı!

Rovio'nun geliştirdiği Angry Birds bir zamanların en moda oyunlarından birisiydi. 11 Aralık 2009 tarihinde yayınlanan oyun, bugün itibarıyla on yaşına bastı.

Tam On Yaşında!

Akıllı telefonların ve tabletlerin yükseliş dönemi ile benzer zamanlarda ortaya çıkan Angry Birds, kısa sürede büyük bir ilgi çekmeyi başarmış ve uzun bir süre konuşulmuştu. Temel olarak kuşları uçurmaya ve domuzları yok etmeye dayalı olan oyunun basit yapısı sayesinde herkese hitap ettiğini söyleyebiliriz.

We're celebrating 10 years of Angry Birds in #AngryBirdsMatch! 🎂🎊✨

Join the celebration with a limited time 10th Anniversary Event and collect the most legendary outfits! Go and get the update now 👉 https://t.co/BVmyltZ3K2 pic.twitter.com/QozLAwYE6X — Angry Birds (@AngryBirds) December 11, 2019

Bugüne kadar 4,5 milyar indirme sayısına ulaşan oyun daha sonrasında yapılan animasyonlar ile birlikte sinema dünyasına da giriş yapmıştı. Filmin devam filmine yol açacak kadar başarılı sonuçlar elde ettiğini de belirtelim. Her ne kadar mobil oyun tarafında işler değişmeye başlasa da, bu oyunun pek çok kişinin kalbinde ayrı bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Rovio tarafından onuncu yıl için hazırlanan görüntülere göz atmak isterseniz hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.