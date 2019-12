Angry Birds 10 Yaşına Bastı!

Rovio'nun geliştirdiği Angry Birds bir zamanların en moda oyunlarından birisiydi. 11 Aralık 2009 tarihinde yayınlanan oyun, bugün itibarıyla on yaşına bastı.

Akıllı telefonların ve tabletlerin yükseliş dönemi ile benzer zamanlarda ortaya çıkan Angry Birds, kısa sürede büyük bir ilgi çekmeyi başarmış ve uzun bir süre konuşulmuştu. Temel olarak kuşları uçurmaya ve domuzları yok etmeye dayalı olan oyunun basit yapısı sayesinde herkese hitap ettiğini söyleyebiliriz.

We're celebrating 10 years of Angry Birds in #AngryBirdsMatch! 🎂🎊✨

Join the celebration with a limited time 10th Anniversary Event and collect the most legendary outfits! Go and get the update now 👉 https://t.co/BVmyltZ3K2 pic.twitter.com/QozLAwYE6X