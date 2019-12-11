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Angry Birds 10 Yaşına Bastı!

Berk Demirci
Berk Demirci - | Oyun
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Rovio'nun geliştirdiği Angry Birds bir zamanların en moda oyunlarından birisiydi. 11 Aralık 2009 tarihinde yayınlanan oyun, bugün itibarıyla on yaşına bastı.

Tam On Yaşında!

Akıllı telefonların ve tabletlerin yükseliş dönemi ile benzer zamanlarda ortaya çıkan Angry Birds, kısa sürede büyük bir ilgi çekmeyi başarmış ve uzun bir süre konuşulmuştu. Temel olarak kuşları uçurmaya ve domuzları yok etmeye dayalı olan oyunun basit yapısı sayesinde herkese hitap ettiğini söyleyebiliriz.

Bugüne kadar 4,5 milyar indirme sayısına ulaşan oyun daha sonrasında yapılan animasyonlar ile birlikte sinema dünyasına da giriş yapmıştı. Filmin devam filmine yol açacak kadar başarılı sonuçlar elde ettiğini de belirtelim. Her ne kadar mobil oyun tarafında işler değişmeye başlasa da, bu oyunun pek çok kişinin kalbinde ayrı bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Rovio tarafından onuncu yıl için hazırlanan görüntülere göz atmak isterseniz hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

ETİKETLER: angry birds rovio