Angry Birds Yapımcısı Rovio, Türk Oyun Şirketini Satın Aldı

Angry Birds yapımcısı Rovio, Türk oyun firmasını satın aldığını duyurdu. İzmir'de yer alan oyun stüdyosu, geliştirdiği hyper-casual türündeki mobil oyunlar ile büyük bir başarı elde etmişti. Satın alma işlemine ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Angry Birds yapımcısı, Türk Oyun Firması Ruby Games'i Satın Aldı

Finlandiya merkezli Rovio, İzmir'de kurulan mobil oyun stüdyosu Ruby Games'i satın aldığını açıkladı. Angry Birds serisi ile adını tüm dünyaya duyuran Rovio, Ruby Games'i kademeli olarak bünyesine katacak.

Rovio ilk aşamada nakit 10 milyon dolar karşılığında Ruby Games'in yüzde 20'lik kısmınına sahip olacak. Bloomberg'deki habere göre ilk aşamanın 2021 yılının üçüncü çeyreğinin sonuyla dördüncü çeyreğin başında tamamlanması bekleniyor.

2022 yılının ekim ayında ikinci aşama gerçekleşecek. Finlandiyalı şirket, ikinci aşamada Ruby Games'in yüzde 70'ine sahip olacak. Bu aşamada yüzde 60 nakit yüzde 40 Rovio hisseleri ile ödenecek. Geri kalan yüzde 30'luk Ruby hissesi ise beş eşit dilimde satın alınacak. Ödemenin en az yüzde 50'sinin nakit, geri kalanının ise nakit ya da hisseler ile yapılacağı belirtildi.

Geliştirdiği Hyper-casual türündeki mobil oyunlar ile adını tüm dünyaya duyurmayı başaran Ruby Games, bu zamana kadar Hunter Assassin, Handyman 3D, Doctor Care, Gym Flip, Transport Master, Riddle Master, Brain Puzzle ve daha birçok yapım geliştirdi.

Türk oyun firmasının geliştirdiği Hunter Assassin isimli mobil oyun 2020 yılında dünyanın en çok indirilen altıncı oyun olmayı başarmıştı. Şirketin yayımladığı tüm oyunların 600 milyondan fazla indirildiği açıklandı.

Ruby Games CEO'su Mert Can Kurum, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyanın en sevilen mobil oyun markalarından biri olan Angry Birds'ü yaratan bir şirketin parçası olmak heyecan verici. Rovio'ya katılmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rovio CEO'su Alex Pelletier-Normand, yaptığı açıklamada, "Hyper-casual oyun stüdyosu Ruby Games'i satın alarak büyüme stratejimizde önemli bir adım atıyoruz. Hızla büyüyen hiper-casual pazarına girerek kitlemizi genişletiyor ve oyunculara daha çeşitli bir oyun portföyü sunuyoruz" şeklinde konuştu. Pelletier-Normand ayrıca söz konusu satın alma işleminin heyecan verici olduğunu belirtti.