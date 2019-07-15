Aniden Alev Alan 'iPhone 6' Şaşkınlık Yarattı

Bazı iPhone’ların yandığına ya da patladığına dair haberleri daha önce de görmüştük. Neyse ki bu gibi olaylar çok sık yaşanmıyor ancak hala örneklerini görmeye devam ediyoruz.

23ABC News’e göre, bunun son örneği ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşandı. Kayla Ramos isimli 11 yaşındaki bir kız, iPhone 6’yı elinde tutarken telefon aniden alev aldı. Olayın sevindirici yanı şu ki, Ramos ve çevresindeki hiç kimse bu olaydan yara almadı. Olayda hasar alan tek şey, yakındaki bir battaniye oldu. Ramos yaşanan olayı, "Telefonumu elimde tutarken birden kıvılcımlar çıktığını gördüm ve onu battaniyenin üstüne attım." şeklinde açıkladı.

Apple, Cihazı İnceleyecek

iPhone 6’nın neden aniden yanmaya başladığı henüz belli değil ancak görünüşe göre Apple, Ramos’a ulaştı ve ona yeni bir telefon vermeyi teklif ederek yanan cihazı görmek istedi. Şirket muhtemelen, yanan telefonda neyin yanlış gittiğini ve bu olaya tam olarak neyin sebep olduğunu anlayabilmek için cihazı incelemek istiyor.

Geçmişte de buna benzer olaylar duymuştuk ancak o olaylar genellikle orijinal olmayan üçüncü parti kablo ve şarj aletlerinin kullanımıyla ilgiliydi.

Bu olayda ise durum daha farklı olabilir. Belki de iPhone 6, bataryası hasar aldığı için yanmış olabilir. Çünkü bu telefonlarda kullanılan lityum-iyon piller, düşmesi ya da darbe alması gibi durumlarda şişmesi ve patlamasıyla biliniyor.