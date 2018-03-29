ANKA’lar Artık Denizlerimizi de Gözetleyecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ/TAI) tarafından üretilen insansız hava araçları (İHA) ANKA’lar, şimdiye kadar Jandarma Genel Komutanlığı’na ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na hizmet veriyordu. ANKA’lar artık Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na da hizmet vermeye başladı.

ANKA olarak adlandırılan bu ihalar, TAI mühendisleri tarafından tasarlandı ve birçok yerli alt yüklenici firma da bu projede yer aldı. ANKA’ların, Jandarma ve Hava Kuvvetleri’nin yanısıra diğer güvenlik güçlerine de hizmet vermesi planlanıyordu. Bu doğrultuda TAI ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na da ANKA teslimatı yapıldı. Böylece, daha önce Jandarma Genel Komutanlığı’na ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na hizmet etmekte olan ANKA’lar artık Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na da hizmet ediyor. 27 Mart’ta ilk görev uçuşunu Ege ve Akdeniz semalarında yapan ANKA, uçuşunu başarıyla tamamladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki ANKA'ların, istihbarat, keşif ve gözetleme amaçlarıyla kullanılacağı belirtildi.

TAI’nin yaptığı teslimatlarla güvenlik güçlerimizin envanterindeki ANKA’ların sayısı giderek artıyor. Şirket geçen ay da, uydu kontrolü sayesinde yeterli görüş imkanı olmayan şartlarda, gece ve gündüz şartlarında bile otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen ilk İHA sistemini Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın hizmetine sunmuştu.

ANKA-S olarak adlandırılan, emniyet ve operasyon kabiliyeti bakımından sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olan 2 hava aracı da envanterdeki yerini aldı. ANKA-S, milli uçuş kontrol bilgisayarı, milli hava aracı kontrol bilgisayarı, milli dost/düşman tanıma sistemi ve ilgili donanımlardan oluşan son derece teknolojik bir yapıya sahip. ANKA-S’ler, istihbarat, keşif ve gözetleme amaçlı olarak güvenlik güçlerimize destek verecek.

Bir diğer ANKA modeli olan ANKA-B’ler ise, silahlı versiyonunda 4 adet mühimmat taşıyabiliyor. ANKA-B ayrıca, burun kısmında bulunan kamera sistemi sayesinde hedefi tespit edip lazer işaretlemesi yapabiliyor. ANKA-B’ler daha çok Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kullanılıyor.