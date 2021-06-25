Ankara B. Belediyesi Ücretsiz Yazılım Kursları Başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ücretsiz yazılım kursları ile herkese yazılım öğrenme imkanı sunuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın duyurusunu yaptığı yazılım kursları arasında internet programcılığından Python derslerine kadar çeşitli konular bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz yazılım kurslarını kaçırmayın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından duyurulan yeni bir proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında yazılım öğrenmek isteyen bireyler için yazılım kursları başladı. PHP & MYSQL, C# ve Asp.net, Autocad, Corel Draw, HTML-CSS-JS gibi pek çok kursun bu proje kapsmında verileceği açıklandı.

Mansur Yavaş'ın Twitter hesabındna yapılan paylaşımda, "BLD 4.0 dijital dönüşüm hamlelerimizin yenisine online yazılım eğitimini ekledik. Gençlerimizi yetenekleri doğrultusunda destekliyor, çağın hızına birlikte yetişiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Önümüzdeki aydan itibaren başlayacak olan kurslar için herhangi bir yaş kısıtlaması veya eğitim seviyesi gerekmiyor. Ücretsiz ve tamamen Türkçe yazılım öğrenmek isteyen kişiler bu bağlantı üzerinden "akademi.ankara.bel.tr" adresine gidebilir ve yaz dönemini fırsata çevirmek adına yazılım öğrenmeye başlayabilir.

BLD 4.0 dijital dönüşüm hamlelerimizin yenisine online yazılım eğitimini ekledik.



Gençlerimizi yetenekleri doğrultusunda destekliyor, çağın hızına birlikte yetişiyoruz.https://t.co/ukovvH5Nue pic.twitter.com/RIR57YdjED — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 25, 2021

Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilecek olan kurslar ise şu şekilde sıralanmış durumda (şu anda açılan tüm kurslar):

İnternet Programcılığı (PHP&MYSQL) 1. dönem

İnternet Programcılığı (C# İLE ASP.NET) 1. dönem

Bilgisayar Destekli Çizim -1 (CAD -1) (AUTOCAD) 1.dönem

Corel Draw ile Grafik Tasarım 1. dönem

Web Sayfa Tasarımı (HTML-CSS-JS) 1. dönem

Catia ile Endüstriyel Ürün Tasarımı ve Modelleme 1. dönem

Python Temel ve Orta Seviye 1. dönem

Bilgisayar Destekli 3D Modelleme ve Analiz (Catia) 1. dönem

Revit Eğitimi 1. dönem

Sony'den ücretsiz vlogger olma eğitimi

Sony Türkiye, vlog dünyasına girmek isteyenlere ücretsiz eğitim olanağı sunduğu platformu “Sony Vlog Academy” projesini hayata geçirdi.

Sony, vloggerlar ve film yapımcılarına yönelik eğitim platformu Sony Vlog Academy’i duyurdu. Sony Vlog Academy sayesinde vlog dünyasına adım atmak isteyenler, vlog çekimi ve film yapımı konusunda bilgi sahibi olurken, kendilerini geliştirebilecekleri ilham verici platforma ücretsiz erişebiliyor.

Vlog Academy’nin influencer kadrosu, farklı alanlar ve farklı sosyal platformlardan; Anıl Ünlü, Gözde Mutluer, İrem Yılmaz, Kubilay Sakarya, Mert Gündoğdu, Sibil Çetinkaya, Simla Canpolat, Trail of Us ve Yolda bi’ Blog gibi profesyonel isimlerden oluşuyor.

Sony Vlog Academy Influencerları, Sony ZV-1 profesyonel vlog kameraları ile yeni başlayan gençlere çeşitli çekim tekniklerini anlatırken, kendi gelişimlerini keşfedebilecekleri ilham verici özel videolarının yanısıra vlog dünyasına dair püf noktalarını da paylaşıyor.