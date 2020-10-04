Ankara Büyükşehir Belediyesi HES Kodu Açıklaması!

Ankara Büyükşehir Belediyesi HES kodu ile ilgili Ankara'da yer alan milyonlarca insanı ilgilendiren oldukça önemli bir açıklama yaptı. Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada hangi ifadelere yer verildi? Büyükşehir Belediyesi'nin yeni tip koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama ile ilgili vatandaşların merak ettiği bütün detaylar haberimizde.

Ankara Büyükşehir Belediyesi HES Kodu Düzenlemesi

Salgın hastalıktan ötürü meydana gelen bulaşma riskini en az seviyede tutmak ve yeni tip koronavirüs salgınının daha fazla yayılmasının önüne geçmek için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması, salgının kontrol altında tutulmasında çok büyük bir rol oynuyor.

Yeni tip koronavirüse yakalanmış biri veya birilerinin tespitinin yapılması, hastalığa yakalanmış kişilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerin öğrenilmesinde de kullanılan Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanım alanları genişletiliyor. Ankara Valiliği tarafından alınan karara göre Ankara'da yer alan toplu taşıma araçlarına binecek olan vatandaşların HES kodu bulundurmaları zorunlu hale getirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada, toplu taşıma araçlarının HES kodu bulundurmayan vatandaşlar tarafından kullanılamamasına karar verildiğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince Kovid-19'la mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın HES kodu bulundurarak kullanmaları zorunlu hale gelmiştir. Tam Ankarakart kullanan vatandaşların en geç 16 Ekim'e kadar www.ankarakart.com.tr adresinden kartlarını kişiselleştirmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi HES kodu ile ilgili yaptığı açıklamada, EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray'a binen vatandaşların HES kodu bulundurmasının artık zorunlu hale getirildiğine yer verildi. Yeni tip koronavirüs kapsamında alınan kararla beraber Tam AnkaraKart kullanan vatandaşların en geç 16 Ekim'e kadar kartlarını kişiselleştirmesi de zorunlu hale getirildi.