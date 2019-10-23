Ankara Büyükşehir Belediyesi PUBG Mobile Turnuvası Düzenliyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada 'Oyun Başlasın Türkiye' isimli mobil oyun turnuvası düzenleyeceğini duyurdu.

Oyun Başlasın Türkiye

Yapılan açıklamaya göre Oyun Başlasın Türkiye etkinliği kapsamında PUBG Mobile turnuvaları, seminerler ve hediye dolu bir gün katılımcıları bekliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımı ile gerçekleşecek olan etkinlik halka açık ve ücretsiz olacak.

PUBG Mobile turnuvalarının düzenleneceği etkinlikte her birine 100 kişinin katılacağı 3 ayrı turnuva gerçekleştirilecek. Bu turnuvaların en iyileri final turnuvasına kalmaya hak kazanacak. Bununla birlikte bu turnuvalara katılmak için ön kayıt yaptırmak gerektiğini belirtelim. Ön kayıt için buraya tıklayabilirsiniz. Kayıtlar sonrasında onaylanan kişilere SMS ve e-posta yolu ile bilgilendirme yapılacak.

Genç kuşağın isteklerini ve ihtiyaçlarını yakından takip eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, oyun ve espor adına büyük bir adım atarak, gençler için güzel bir etkinliğe imza atıyor. Oyun Başlasın Türkiye’nin ilk ayağı, birçok oyun ve espor seven genci bir araya getirecek.

Ne Zaman, Nerede?

Yapılan açıklamaya göre 26 Ekim 2019 Cumartesi günü Ankara Ulus Atatürk Spor Salonu içerisinde gerçekleştirilecek olan etkinlik, saat 11:00 itibarıyla kapılarını açacak ve akşam saatlerine kadar sürecek.