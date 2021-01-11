Ankara Depreminin Sesi Paylaşıldı: İşte Tüyler Ürperten O Ses!

Ankara depreminin sesi yayımlandı. Dün gece Ankara’nın Kalecik ilçesinde 4.5 büyüklüğündeki depremin sesi Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi. Tüyler ürperten ses ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Ankara Depreminin Sesi Kaydedildi

Dün gece Ankara’nın Kalecik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 6.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği duyuruldu. Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Saat 22:53’te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir” ifadelerine yer verdi.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu, Ankara’da meydana gelen depreme ait sinyalin 66 kilometre uzaklıkta Çankırı istasyonundaki kaydı üzerinde birtakım çalışmalar gerçekleştirdi. Depremin ses kaydını işitilebilir bir biçime dönüştürdüklerini belirten Livaoğlu, söz konusu çalışma ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Livaoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Deprem nispeten düşük büyüklükte olduğu için ses derin ve tok bir uğultu şeklinde işitilebiliyor. Alçak frekanslarda birkaç saniye içersinde sönümleniyor" ifadelerini kullandı. Dün gece Ankara’da meydana gelen ses kaydını aşağıdaki oynatıcıdan dinleyebilirsiniz.

Uzmanlardan Ankara Depremi Yorumu

Dün gece meydana gelen depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yakınlığına dikkat eden Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamada, “Burada KKD-GGB uzanımlı, görünür uzunluğu 64 km olan bir fay var. Bu fay bir olasılıkla KAF'a kadar uzanıyor olabilir. Kalecik’te sözünü ettiğim fayın güneyinde Kırıkkale'de de sol yönlü doğrultu atımlı fay sistemi var. Deprem odağı eğer biraz güneyde ise bu fay sistemi üzerine de düşebilir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ankara Kalecik depremi (M4.5) ardından büyük deprem beklentisi tarihsel depremlere bakarsak çok zayıf. Fakat zemin jeolojik koşulları bazen şiddeti arttırabiliyor” ifadelerine yer verdi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ise, “Deprem, aktif olan Çankırı Fayı’nın güney ucunda. Kalecik ve çevresinde kuvvetle hissedilmiştir. Orta kuvvette bu depremin hasar yapması beklenmez. 2,8 ve 2,0 büyüklüğünde 2 tane artçı depremi var. 2,8 ve 2,0 büyüklüğünde 2 tane artçı depremi var. Depremin 21:02’de 1,7 büyüklüğünde bir öncü depremi olmuş” dedi.