Ankara'da Pompalı Tüfekle GSM Operatörü Bayisi Basıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan bir GSM operatörü bayisi pompalı tüfek ile basıldı. O sırada bayide işlem yapan sivil polis olaya anında müdahale etti ve kişi etkisiz hale getirildi.

Haciz Nedeniyle Pompalı Tüfekle GSM Operatörü Bayisini Bastı

DHA'nın haberine göre, T. T. isimli vatandaş telefon hattındaki haciz nedeniyle bayide bulunan görevli ile tartıştı. Tartışmanın ardından bayiden ayrılan T. T. sonrasında pompalı tüfek ile bayiye yeniden geldi.

Müşteriler yaşananlar karşısında şok yaşadı ve paniğe kapıldı. Bayide müşteri olarak bulunan sivil polis memuru vakit kaybetmeden T. T. isimli vatandaşa müdahale etti ve pompalı tüfeği elinden alarak etkisiz hale getirdik.

Sivil polis, yaşananları ekip arkadaşlarına bildirdi. Pompalı tüfek ile telefon bayisini basan kişinin alkollü olduğu belirlendi ve ruhratsız silah bulundurmaktan 866 TL para cezası uygulandı.

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