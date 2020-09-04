Ankara Valisi Açıkladı: Sokağa Çıkma Yasağı Gelecek mi?

Ülkemizde yeni tip koronavirüs vakaları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Günlük vaka sayıları 1500'ün altına inmemeye başladı. Son dönemde artışın en fazla olduğu şehirlerin ilk sırasında Ankara yer alıyor. Peki, Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yapıldı.

Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Yer yer Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışlarına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahale ile sorunlar aşılmaktadır. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamanın ardından vatandaşların kafasında yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? sorusu oluşmuştu. Ankara valisi tarafından yapılan açıklama ile birlikte vatandaşların kafasında oluşan soru işareti giderildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Vatandaşın sağlığı açısından gerekirse gelecekte ek tedbirler alınabilir. Sokağa çıkma kısıtlaması olsun istemiyoruz, kurallara uyulması taraftarıyız. Sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil" ifadelerini kullandı.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 3 Eylül itibarıyla toplam vaka sayısı 274.943 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 6.511'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 248.087, hastalarda zatürre oranı ise %7,6 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.041 olduğu belirtildi.