Ankara Üniversitesi, Koronavirüs Aşısı, İlacı ve Tanı Kiti İçin Çalışmalara Başladı

Ankara Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele için harekete geçen üniversiteler arasında. Hücre doku bankacılığından gen tedavilerine kadar birçok araştırmanın yürütüldüğü Ankara Üniversitesi, corona virüsü için ilaç, aşı ve tanı kiti üretimi için kolları sıvadı.

Dünya geneli koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Ülkeler, koronavirüs aşısı, koronavirüs ilacı, koronavirüs tanı kiti için sıkı bir çalışma içerisinde. Ülkemizde de can almaya devam eden salgını durdurmak, daha fazla insanın enfekte olmasını engellemek amacıyla üniversitelerimiz de yoğun bir çalışma yürütüyor. Koronavirüs tedavisi için çalışan, yerli ve milli ürün geliştirmek için gecesini gündüzüne katan üniversitelerden birisi de Ankara Üniversitesi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın ilaç, aşı ve tanı kiti üretimi amacıyla seferber olduğunu, bu süreçte üniversitelerin de katkı ermesi gerektiğini belirterek, "Üniversitemiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Hücre doku bankacılığından gen tedavilerine kadar birçok araştırma yapan üniversitemiz, şimdi koronavirus için ilaç, aşı ve tanı kiti projesi için kolları sıvadı. Bu anlamda çalışmalarımız için üniversitemizden 20'den fazla akademisyen adeta seferber oldu diyebilirim. Bununla birlikte projelerde başka üniversitelerden paydaş öğretim üyeleri de bulunuyor. TÜBİTAK destekli yürütülmesi planlanan projelerde, 'Covid-19 için Terapötik Moleküllerin Geliştirilmesi', 'Covid-19 için Moleküler Tanı Kiti Geliştirilmesi', 'Covid-19'a Maruziyet Riski Yüksek Sağlık Çalışanlarında Enfeksiyonu Engellemek Amacıyla Hidroksiklorokinin Etkinliğinin Araştırılması' ve 'Covid-19'a Yönelik Elektrokimyasal Biyosensör Temelli Tanı Sistemi' başlıkları öne çıkıyor.” açıklamasında bulundu.

Genç yaşlı herkes koronavirüse yakalandığından vatandaşlara sokağa çıkmamaları, zorun hallerde çıkmaları durumunda da sosyal mesafeyi korumaları, maske takmaları, hijyene özen göstermeleri konusunda uyarı sıklıkla yapılıyor.