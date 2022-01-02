Ankara Üniversitesi NFT Dersi Verecek

Ankara Üniversitesi NFT dersi vermeye başlayacağını duyurdu. Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, konuya ilişkin oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. Ünüvar tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Ankara Üniversitesi NFT Dersini Ekleyerek Bir İlki Gerçekleştirdi

Ortaya çıktıktan kısa bir süre içerisinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan NFT ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, bu konuya yönelik bir duyuru gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Ünüvar tarafından aktarılan bilgilere göre üniversitenin seçmeli dersler havuzuna "NFT'ye Giriş" (Introduction to NFT) dersi eklendi. Üniversite öğrencileri, senato kararıyla sosyal seçmeli dersler havuzuna eklenen yeni ders sayesinde NFT ile ilgili önemli bilgilere sahip olabilecek.

Resmi Twitter hesabı üzerinden konuya dair duyuru yapan Prof. Dr. Ünüvar, "Senato kararıyla, Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü “NFT'ye Giriş" dersi üniversitemiz genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklendi. Üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun" sözlerine yer verdi.

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar tarafından yapılan duyuru ile birlikte üniversitenin seçmeli dersler listesine NFT'ye Giriş isimli yeni bir ders daha eklenmiş oldu. Ankara Üniversitesi, söz konusu dersi seçmeli dersler listesine ekleyerek Türkiye'de bir ilke imza attı.

NTV'deki habere göre NFT'ye Giriş dersi, 2022 yılının bahar döneminde seçmeli ders olarak seçilebilecek. Ders yalnızca bir şubede işlenecek ve kontejyan 70 kişi ile sınırlı olacak. İleride şube sayısının artıp artmayacağı bilinmiyor.

Bugünkü Senato Kararıyla:

Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü “NFT'ye Giriş" dersi Üniversitemiz Genel Sosyal Seçmeli Dersler havuzuna eklendi. Üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/Airb16ML4d — Necdet Ünüvar (@necdetunuvar) December 31, 2021

Acun Ilıcalı NFT Platformu Duyurdu

TV8 kanalının ve Exxen isimli dijital yayın platformunun sahibi Ilıcalı, NFT dünyasına dair oldukça önemli bir adım attı. Ünlü iş insanı Alıcalı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte Eneftio isimli NFT platformunun duyurusunu gerçekleştirdi.

Ilıcalı tarafından gerçekleşen duyurusu ile beraber platformun internet sitesi faaliye geçti. Eneftio'nun web sitesinde Survivor All Star'da mücadele eden ünlüler ve gönüllülere ait NFT'ler yer alıyor. İnternet sitesinde NFT satın alma özelliği şu anda mevcut değil.

Eneftio'nun web sitesinde herhangi bir karta tıkladığınız takdirde yarışmacıya ait bilgilere ulaşabiliyor ve beğeni işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Yarışmacı kartını beğenmek için platforma üye olmanız gerekiyor.