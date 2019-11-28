Ankara'ya Facebook İstasyon Açılıyor!

Facebook'un ortak çalışma ve bilgi paylaşım alanı Facebook İstasyon, İstanbul'dan sonra Ankara'ya da geliyor.

Türkiye'de ilk olarak İstanbul'da kurulan Facebook istasyon, yakın bir tarihte Ankara'ya da geliyor. Facebook ve Ankara Ticaret Odası, yapılan çalışmalar ile Ankara'ya bir Facebook İstasyon kurulmasına karar verdi. Facebook'un bilgi paylaşımı, ortak çalışma, girişim ve gelişim konularında faydalı olacağını düşündüğü bu faaliyet yakında Ankara'ya geliyor.

Facebook İstasyon'un kurulması için ATO Başkanı Gürsel Baran ve Habitat Başkanı Sezai Hazır gerekli protokolü imzaladı. Bu hususta gerçekleşen imza töreninde konuşan Gürsel Baran şu açıklamayı yaptı: "Dünya başka bir yere gidiyor ve değişim hepimiz için kaçınılmaz bir son. Mağazalara giderek alışveriş yapma devri bitti. Eğitimler bile internet üzerinden Facebook ve benzeri iletişim kanallarından yapılıyor. Geçmişte kalmamak için geleceğe dair tüm gelişmeleri işimize adapte edebilmeliyiz."

Facebook'u en çok kullanan dokuzuncu ülke olan Türkiye'de böyle bir girişim gerçekten güzel olacaktır. Türkiye'deki girişimciliğin geliştirilmesini, Türkiye ekonomisinin ve gelişiminin daha iyi durumlara gelebilmesi için yapılacağı açıklanan Facebook İstasyon, yakında Ankara'da olacak. Bakalım ne gibi çalışmalar yapılacak?