Valilik Açıkladı: Ankara'da Yeni Koronavirüs Tedbirleri Alındı

Son dönemde en fazla vaka artışının yaşandığı şehrin Ankara olduğu açıklanmıştı. Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul'un ardından Ankara'da da yeni koronavirüs tedbirleri alındı. Ankara Valiliği, Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararları duyurdu. Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni COVID-19 önlemleri ile ilgili detaylar haberimizde.

Ankara'da Alınan Koronavirüs Tedbirleri Neler İçeriyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde "Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Yer yer Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışlarına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahale ile sorunlar aşılmaktadır. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Son dönemde vaka artışının en fazla yaşandığı Ankara'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yeni önlemler alındı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre İl Hıfzıssıhha Kurulu, tüm alanlarda istisnasız maske takılması, toplu ulaşımda ayakta yolcu taşınmaması gibi daha birçok yeni karar aldı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; 07.09.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İlimizde; 1. İlimiz genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb. vatandaşlarımıza istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmesine, 2. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesine, Bunların dışında kalan toplu ulaşım araçlarında; a) Raylı sistem araçlarında (metro, tramvay vb.) Vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin % 50’si kadar da ayakta yolcu taşıyabilmelerine, karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak çapraz olarak oturulmasına, b) Koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde araç ruhsatlarında yazılı olan koltuk kapasitesi kadar oturarak ve araç ruhsatlarında yazılı olan ayakta yolcu kapasitesinin % 30’u kadar da ayakta yolcu taşıyabilmelerine, karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak çapraz olarak oturulmasına, c)Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.) ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabelanın herkesin görebileceği şekilde asılmasına ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenmesine, 3. Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimlerce bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alınmasına. 4. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin Kaymakamlar tarafından alınmasına, 5. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda Kaymakamlar ve ilgili tüm kurumlarca gerekli hassasiyetin gösterilmesine, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi.