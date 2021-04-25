Ankara'da Ücretsiz İnternet Hizmeti Genişletiliyor: İşte Yeni Bölgeler!

Ankara'da ücretsiz internet hizmeti kapsamına yeni bölgeler eklenmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'nın dört bir yanını internetle buluşturuyoruz" mottosu ile ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunulan bölgeleri sıraladı. Yavaş tarafından yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
Ankara'da Ücretsiz İnternet Hizmeti Sunulan Yeni Bölgeler
Ankara'da ücretsiz Wi-Fi hizmetinin sunulduğu bölge sayısı artmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yavaş, yaptığı açıklamda şu ifadelere yer verdi:
"İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti verdiğimiz meydan sayısı Keçiören, Sıhhiye, Çubuk ve Zafer Çarşısı ile 24'e ulaştı. Hedefimiz 35 meydanda 10 milyon m²‘lik alana internet götürmek."
İlk etapta 35 meydanda 10 milyon metrekarelik alanda ücretsiz internet hizmeti sağlayacaklarını belirten Mansur Yavaş, "Ankara'nın dört bir yanını internetle buluşturuyoruz" mottosu ile ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunulan bölgeleri açıkladı. Ücretsiz Wi-Fi hizmeti bulunan bölgeler şu şekilde:
- 512. Sokak İvedik
- Adnan Yüksel Caddesi
- Akyurt Cumhuriyet Meydanı
- Batıkent Meydanı
- Elmadağ Kent Meydanı
- Haymana Kent Meydanı
- Kalecik Kent Meydanı
- Polatlı Kent Meydanı
- Şehit Salim Akgül
- Ayaş Kent Meydanı
- Bala Kent Meydanı
- Beypazarı Atatürk Parkı
- Çamlıdere Ali Semerkandi Türbesi
- Güdül Kent Meydanı
- Kahramankazan Kent Meydanı
- Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi)
- Nallıhan Kent Meydanı
- ŞerefliKoçhisar Ankara Caddesi
- Evren Kent Meydanı
- Ulus Meydanı
- Sıhhiye
- Çubuk Kent Meydanı
- Keçiören (Belediye Önü)
- Zafer Çarşısı
Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2 milyon 362 bin metrekarelik alanı kapsayan 24 meydanı ücretsiz Wi-Fi hizmetine açtı. Wifi.ankara.bel.tr internet sitesinde ücretsiz internet hizmeti sunan meydanları harita üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca büyükşehir belediyesinin web sitesi üzerinden ücretsiz internet sunacak yeni bölgeleri de görebilirsiniz.
İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 24, 2021
Bu kapsamda ücretsiz Wi-Fi hizmeti verdiğimiz meydan sayısı Keçiören, Sıhhiye, Çubuk ve Zafer Çarşısı ile 24’e ulaştı.
Hedefimiz 35 meydanda 10 milyon m²‘lik alana internet götürmek.https://t.co/wJcrNPNb9n pic.twitter.com/u5WQT4JWLl
Herkese Açık Wi-Fi Ağlarında Korunmanın Yolları
- Güvenli bir internet kullanımı istiyorsanız tarayıcınızı ve işletim sisteminizi güncellemeyi ihmal etmeyin.
- Tüm cihazlarınızda sağlam güvenlik yazılımlarının bulunduğundan emin olun.
- İnternetteki faaliyetlerinizin kimse tarafından görüntülenmemesini sağlamak için kaliteli bir VPN kullanın.
- Telefonunuzda iyi bir güvenlik yazılımı bulundurmayı unutmayın.
- Herkese açık Wi-Fi ağları bugünlerde daha güvenli olsa da tedbirli olmakta her zaman fayda vardır. İşinizi bitirmek için internet kullanmaya ihtiyacınız varsa mobil verinizi kullanmanızı öneriyoruz fakat mobil verinizi kullanamıyorsanız, genel bir ağa bağlanmak zorundaysanız tedbirli olduğunuzdan emin olun.
YORUMLAR