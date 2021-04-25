Ankara'da Ücretsiz İnternet Hizmeti Genişletiliyor: İşte Yeni Bölgeler!

Ankara'da ücretsiz internet hizmeti kapsamına yeni bölgeler eklenmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'nın dört bir yanını internetle buluşturuyoruz" mottosu ile ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunulan bölgeleri sıraladı. Yavaş tarafından yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Ankara'da Ücretsiz İnternet Hizmeti Sunulan Yeni Bölgeler

Ankara'da ücretsiz Wi-Fi hizmetinin sunulduğu bölge sayısı artmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yavaş, yaptığı açıklamda şu ifadelere yer verdi:

"İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti verdiğimiz meydan sayısı Keçiören, Sıhhiye, Çubuk ve Zafer Çarşısı ile 24'e ulaştı. Hedefimiz 35 meydanda 10 milyon m²‘lik alana internet götürmek."

İlk etapta 35 meydanda 10 milyon metrekarelik alanda ücretsiz internet hizmeti sağlayacaklarını belirten Mansur Yavaş, "Ankara'nın dört bir yanını internetle buluşturuyoruz" mottosu ile ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunulan bölgeleri açıkladı. Ücretsiz Wi-Fi hizmeti bulunan bölgeler şu şekilde:

512. Sokak İvedik

Adnan Yüksel Caddesi

Akyurt Cumhuriyet Meydanı

Batıkent Meydanı

Elmadağ Kent Meydanı

Haymana Kent Meydanı

Kalecik Kent Meydanı

Polatlı Kent Meydanı

Şehit Salim Akgül

Ayaş Kent Meydanı

Bala Kent Meydanı

Beypazarı Atatürk Parkı

Çamlıdere Ali Semerkandi Türbesi

Güdül Kent Meydanı

Kahramankazan Kent Meydanı

Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi)

Nallıhan Kent Meydanı

ŞerefliKoçhisar Ankara Caddesi

Evren Kent Meydanı

Ulus Meydanı

Sıhhiye

Çubuk Kent Meydanı

Keçiören (Belediye Önü)

Zafer Çarşısı

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2 milyon 362 bin metrekarelik alanı kapsayan 24 meydanı ücretsiz Wi-Fi hizmetine açtı. Wifi.ankara.bel.tr internet sitesinde ücretsiz internet hizmeti sunan meydanları harita üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca büyükşehir belediyesinin web sitesi üzerinden ücretsiz internet sunacak yeni bölgeleri de görebilirsiniz.

İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz.



Bu kapsamda ücretsiz Wi-Fi hizmeti verdiğimiz meydan sayısı Keçiören, Sıhhiye, Çubuk ve Zafer Çarşısı ile 24’e ulaştı.



Hedefimiz 35 meydanda 10 milyon m²‘lik alana internet götürmek.https://t.co/wJcrNPNb9n pic.twitter.com/u5WQT4JWLl — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 24, 2021

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