İddialar Gerçek Oldu: Anker Kullanıcıların Kamera Kayıtlarını Sakladığını İtiraf Etti!

Anker, Eufy güvenlik kamerası serisinin uçtan uca tam olarak şifrelenmediğini kabul etti ancak sorunu çözmek için değişiklikleri uygulamaya başladı.

Kasım ayında bir güvenlik araştırmacısı, Anker'in Eufy güvenlik kameralarının, kullanıcı bulut aboneliği için ödeme yapmamış olsa bile, kullanıcı görüntülerini ve bilgilerini sahiplerinin izni olmadan buluta gönderdiğini keşfetmişti.

Anlaşıldığı üzere Eufy yalnızca buluta içerik yüklemekle kalmıyor, videoların URL'sini biliyorsanız kamera akışları VLC gibi bir uygulama kullanılarak canlı olarak izlenebiliyordu ve şirket sorunu düzeltmek yerine, kullanıcıları içeriklerinin belirli koşullar altında buluta yüklendiği konusunda uyarmakla yetinmişti.

Anker, Kameraların Canlı Olarak İzlenebildiğini de Açıkladı

Anker, The Verge'e gönderdiği bir dizi e-postada, Eufy güvenlik kameralarının uçtan uca şifrelenmediğini kabul etti. Buna ek olarak kameralar Eufy'nin web portalı için medya oynatıcılar kullanılarak erişilebilen şifrelenmemiş video akışları da üretiyordu ancak şirket bu sorunları çözmek için düzeltmeler uygulamaya başladığını açıkladı. Şirket Eufy kameralarını, varsayılan olarak şifrelenmiş olan WebRTC'yi kullanacak şekilde güncellemeyi planlıyor.

Anker ayrıca iletişim eksikliği nedeniyle özür diledi ve uygulamalarını denetlemek üzere dışarıdan güvenlik şirketleriyle çalışmayı kabul etti.

Eufy'nin daha önce de güvenlik sorunları olmuştu. Mayıs 2021'de Eufy sahipleri, kendi kameralarından görmeyi bekledikleri kameralar yerine başka kullanıcılara ait kameraların uygulamada görüntülenebildiğini ve ayarların sahte erişim izni verilen kişiler tarafından değiştirilebildiğini keşfetmişlerdi.