Anker Soundcore Liberty 3 Pro Türkiye'de Satışa Sunuldu!
Anker, Soundcore kategorisine LDAC codec desteğiyle yükseltilmiş ses kalitesi sunan Soundcore Liberty 3 Pro’yu ekledi. Soundcore Liberty 3 Pro satışa sunuldu!
Anker Soundcore Liberty 3 Pro Türkiye'de satışa sunuldu. Anker, ses sistemleri geliştirdiği Soundcore kategorisine yeni ürünler eklemeye devam ediyor. Son olarak şirket ANC özelliği, ACAA teknolojisi ve LDAC codec desteğiyle yükseltilmiş ses kalitesi sunan Soundcore Liberty 3 Pro’yu Türkiye’de satışa sundu. İşte Soundcore Liberty 3 Pro özellikleri!
Anker Soundcore Liberty 3 Pro Neler Sunuyor?
Anker ANC özelliği, ACAA teknolojisi ve LDAC codec desteğiyle yükseltilmiş ses kalitesi sunan Soundcore Liberty 3 Pro’yu Türkiye’de satışa sundu. Peki kulaklık bizlere neler sunuyor? Soundcore kategorisi altında kulak üstü kulaklıklardan hoparlörlere, ses sistemlerinden kulak içi Bluetooth kulaklıklara kadar her bütçeye ve her kitleye hitap eden ürünler yer alıyor.
Anker, yeni kablosuz kulak içi kulaklığı Soundcore Liberty 3 Pro’yu Türkiye’de satışa çıkardı. Çift sürücülü ACAA teknolojili kulaklık, ses kalitesinde tüketicileri memnun edecek bir performans sunmayı hedefliyor.
Çevreye uyumlu ANC teknolojisiyle aktif gürültü engelleme özelliği sunan Liberty 3 Pro; 360 derece ses sistemi, kulağın iç basıncını analiz eden HearID yapay zekâ teknolojisi ve LDAC codec desteği sayesinde kullanıcılarına yükseltilmiş bir ses kalitesi sunabiliyor.
Önceki modellere göre daha küçük olan kulaklık, ANC özelliği açıkken 6, kapalıyken 8 saatlik; kutu içerisinde ise sırasıyla 24 ve 32 saatlik çalma süreleriyle kullanıcılarla buluşuyor. Suya ve tere dayanıklılık açısından da IPX4 sertifikasına sahip Liberty 3 Pro; siyah, beyaz, gümüş, gri ve mor olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sunuluyor.
Cihazın teknik detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Soundcore Liberty 3 Pro Ses Özellikleri
- Ses Çıkışı: Stereo
- Çevresel Ses: Var
- Çevresel Ses Özelliği: 3D Ses
- Gürültü Engelleme: Aktif Gürültü Önleme
- Yüksek Çözünürlüklü Ses (Hi-Res): Var
- Sürücü Çapı: 10.6 mm
- Sürücü Özellikleri: Hibrit Sürücülü, 2 Sürücülü
Soundcore Liberty 3 Pro Bağlantı Özellikleri
- Bağlantı Tipi: Tam Kablosuz
- Bluetooth: Var
- Bluetooth Özellikleri: AAC, LDAC, SBC
- NFC: Yok
- Çoklu Bağlantı: Var
- Kullanım Süresi (Genel): 8 saat
- Kullanım Süresi (Şarj Kutusu): 32 saat
- Şarj Tipi: Kablosuz Şarj Kutusu
- Şarj Süresi: 120 dk
- Hızlı Şarj: Var
- Hızlı Şarj Süresi: 15 dk
- Hızlı Şarj Kullanım Süresi: 3 sa
Soundcore Liberty 3 Pro Fiziksel Özellikleri
- Akustik Yapı: Kapalı
- Suya Dayanıklılık: Var
- IP Koruma Sınıfı (Su): IPX4
- Suya Dayanıklılık Türü: Sıçramaya Dayanıklı
- Mikrofon: Var
- Mikrofon Özelliği: Gürültü Engelleyici Mikrofon, 6 Mikrofonlu
- Uzaktan Kumanda: Var
- Kumanda İşlevi: Çağrı Kontrol, Müzik Kontrol
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Gri, Mor, Siyah
2.999 TL fiyat etikeyitle satışa sunulan Soundcore Liberty 3 Pro hakkında peki siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.
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