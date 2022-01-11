Anker Soundcore Liberty 3 Pro Türkiye'de satışa sunuldu. Anker, ses sistemleri geliştirdiği Soundcore kategorisine yeni ürünler eklemeye devam ediyor. Son olarak şirket ANC özelliği, ACAA teknolojisi ve LDAC codec desteğiyle yükseltilmiş ses kalitesi sunan Soundcore Liberty 3 Pro’yu Türkiye’de satışa sundu. İşte Soundcore Liberty 3 Pro özellikleri!

Anker Soundcore Liberty 3 Pro Neler Sunuyor?

Anker ANC özelliği, ACAA teknolojisi ve LDAC codec desteğiyle yükseltilmiş ses kalitesi sunan Soundcore Liberty 3 Pro’yu Türkiye’de satışa sundu. Peki kulaklık bizlere neler sunuyor? Soundcore kategorisi altında kulak üstü kulaklıklardan hoparlörlere, ses sistemlerinden kulak içi Bluetooth kulaklıklara kadar her bütçeye ve her kitleye hitap eden ürünler yer alıyor.

Anker, yeni kablosuz kulak içi kulaklığı Soundcore Liberty 3 Pro’yu Türkiye’de satışa çıkardı. Çift sürücülü ACAA teknolojili kulaklık, ses kalitesinde tüketicileri memnun edecek bir performans sunmayı hedefliyor.

Çevreye uyumlu ANC teknolojisiyle aktif gürültü engelleme özelliği sunan Liberty 3 Pro; 360 derece ses sistemi, kulağın iç basıncını analiz eden HearID yapay zekâ teknolojisi ve LDAC codec desteği sayesinde kullanıcılarına yükseltilmiş bir ses kalitesi sunabiliyor.

Önceki modellere göre daha küçük olan kulaklık, ANC özelliği açıkken 6, kapalıyken 8 saatlik; kutu içerisinde ise sırasıyla 24 ve 32 saatlik çalma süreleriyle kullanıcılarla buluşuyor. Suya ve tere dayanıklılık açısından da IPX4 sertifikasına sahip Liberty 3 Pro; siyah, beyaz, gümüş, gri ve mor olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sunuluyor.

Cihazın teknik detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Soundcore Liberty 3 Pro Ses Özellikleri

Ses Çıkışı: Stereo

Çevresel Ses: Var

Çevresel Ses Özelliği: 3D Ses

Gürültü Engelleme: Aktif Gürültü Önleme

Yüksek Çözünürlüklü Ses (Hi-Res): Var

Sürücü Çapı: 10.6 mm

Sürücü Özellikleri: Hibrit Sürücülü, 2 Sürücülü

Soundcore Liberty 3 Pro Bağlantı Özellikleri

Bağlantı Tipi: Tam Kablosuz

Bluetooth: Var

Bluetooth Özellikleri: AAC, LDAC, SBC

NFC: Yok

Çoklu Bağlantı: Var

Kullanım Süresi (Genel): 8 saat

Kullanım Süresi (Şarj Kutusu): 32 saat

Şarj Tipi: Kablosuz Şarj Kutusu

Şarj Süresi: 120 dk

Hızlı Şarj: Var

Hızlı Şarj Süresi: 15 dk

Hızlı Şarj Kullanım Süresi: 3 sa

Soundcore Liberty 3 Pro Fiziksel Özellikleri

Akustik Yapı: Kapalı

Suya Dayanıklılık: Var

IP Koruma Sınıfı (Su): IPX4

Suya Dayanıklılık Türü: Sıçramaya Dayanıklı

Mikrofon: Var

Mikrofon Özelliği: Gürültü Engelleyici Mikrofon, 6 Mikrofonlu

Uzaktan Kumanda: Var

Kumanda İşlevi: Çağrı Kontrol, Müzik Kontrol

Renk Seçenekleri: Beyaz, Gri, Mor, Siyah

2.999 TL fiyat etikeyitle satışa sunulan Soundcore Liberty 3 Pro hakkında peki siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.