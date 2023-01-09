Altı Mikrofonuyla Ön Plana Çıkan Kulaklık: Anker Soundcore Life P3 TWS

Yenilikçi teknolojileri ve ses kalitesindeki farkıyla adından söz ettiren Anker, yeni yüksek ses kaliteli kulaklığıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Üstün teknolojilere sahip ürünlere yenilerini ekleyen Anker, Soundcore kalitesiyle ürettiği ses sistemleri ile fark yaratıyor. Üst düzey performansa ve yenilikçi özelliklere sahip Soundcore kulaklıklar ile birlikte ses sorunlarına akıllı teknolojilerle çözüm sunmayı başarıyor.

Anker Soundcore Life P3 TWS Kişiye Özel Deneyim Sunuyor

Uzun pil ömrüne, 11 mm’lik ses sürücülerine, BassUp ve kablosuz hızlı şarj özelliklerine sahip Soundcore Life P3 TWS, altılı mikrofonu sayesinde de benzersiz bir konuşma deneyimi yaşatıyor. Soundcore uygulaması ile kişileştirilebilen yeni Soundcore Life P3 TWS, kişiye özel üretilmiş bir kulaklık hissiyatı yaşattırabilmek için her türlü altyapıya sahip.

Siyah, beyaz, mercan kırmızısı ve gökyüzü mavisi olmak üzere dört farklı renk alternatifi ile gelen Anker Soundcore Life P3 TWS kulak içi kulaklığı yenilikçi özellikleri ile ezberleri bozuyor. Tek şarjla 7 saate varan kullanım imkânı sunan cihaz, şarj kutusu ile birlikte şarj edildiğinde ise yaklaşık 35 saate yakın bir kullanım ömrüne sahip.

Kulaklığı ön plana çıkaran dikkat çeken özelliklerinden biri de altılı mikrofonu. Arka plan seslerini azaltarak alıcı seslerini yükselten kulaklık, bu altılı mikrofonu kullanarak sevdiklerinizin sesini daha net ve berrak bir şekilde duyabilmenize ve sesinizi daha net ve berrak bi şekilde iletebilmenize olanak tanıyor.