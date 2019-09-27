Anker, Yeni Kablosuz Kulaklıklarını Tanıttı

Anker'in Soundcor markası beş yeni kablosuz kulaklık tanıttı. Şirketin yeni ürün grubunda 3 Liberty serisi model ve 2 Spirit serisi model bulunuyor.

Soundcore tarafından açıklanan beş kablosuz kulaklığın en etkileyici ve en pahalısı Liberty 2 Pro. Liberty 2 Pro, 4 mikrofon ve kristal netliğinde telefon görüşmeleri için Qualcomm'un cVc gürültü önleyici teknolojisi ile birlikte geliyor. Anker'e göre cihaz tek bir şarj ile 8 saatlik kullanım sunmakta. Liberty 2 Pro, 8 Ekim’de piyasaya sürülecek ve 149 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak.

Uygun fiyatlı Liberty Air 2, Apple'ın AirPods kulaklıklarına çok benzemekte. Liberty Air 2, tek şarjla 7 saate kadar kullanım ömrü sunmakta. Bu süre taşıma kutusundaki şarj ile 28 saate kadar çıkabilmekte. Cihazın satış fiyatı 100 dolar. Liberty 2, 8 saate kadar kullanım ömrü sunmakta ve su geçirmemekte. Liberty 2, 100 dolarlık fiyat etiketi ile yurt dışında satışa çıkacak.

Soundcore ayrıca spor odaklı yeni Spirit Dot 2 ve Spirit X2 kablosuz kulaklıkları da tanıttı. Spirit Dot 2, Type-C üzerinden şarj olmakta ve 5.5 saate kadar pil ömrü sunmakta. Spirit X2 ise IP 68 sertifikasına sahip. Spirit Dot 2, 80 dolardan satılacak. Spirit X2 de 100 dolardan raflarda yerini alacak.

Liberty 2 Pro

Kablosuz kulaklıkların ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.