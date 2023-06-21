Anker, #KulağaHoşGeliyor Sloganıyla Yeni Kulaklığını Tanıttı!

Öncü teknolojileri ve kaliteye verdiği önemle bilinen Anker, son ürünü Soundcore R50i TWS Bluetooth Kulaklığı Türkiye'de satışa sundu.

Üstün performansı uygun fiyatlarla sunan yeni kulaklık, #KulağaHoşGeliyor konseptiyle tanıtıldı. Anker, R50i'nin yanı sıra Soundcore Q45 Kulaklık, Soundcore Liberty 4 TWS kulaklık, Soundcore VR P10 Kulaklık gibi diğer ürünlerini ve Anker şarj cihazları, kablolar, eufy SmartTrack Card ve SmartTrack Link takip cihazlarını tanıttı. Katılımcılar bu cihazları ilk elden test etme ve deneyimleme fırsatı buldu.

Anker Türkiye ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, sadece hepsiburada.com'da bulunan Soundcore R50i'nin, popüler Soundcore R100'e benzer bir fiyat-performans ürünü olduğunu vurguladı.

Cem Bodur, en iyi ses deneyimini uygun fiyata sunan R50i'nin müzik tutkunları ve telefon başında uzun saatler geçirenler için ideal olduğunu belirtti. Hafif tasarımı sayesinde kullanıcılar kulaklığı uzun süreler boyunca rahatça kullanabilirken, R50i şimdiden popülerlik kazanarak Anker'in en çok satan ürünlerinden biri hâline geldi.

Soundcore R50i Neler Vaat Ediyor?

Soundcore R50i, derin bas sağlayan 10 mm'lik sürücüleri ile özelleştirilmiş bir ses deneyimi sunuyor. Kullanıcılar ayrıca önceden ayarlanmış 22 EQ ve kontrol ile seslerini kişiselleştirebiliyorlar.

Kulaklıkta iki dâhili mikrofon ve kristal netliğinde telefon görüşmeleri sağlayan bir yapay zekâ algoritması bulunuyor. Tek bir şarjla 10 saate kadar dinleme süresi ve şarj kutusuyla toplam 30 saate kadar dinleme süresi sunan R50i, uzun süreli kullanım konusunda âdeta rakipsiz durumda.