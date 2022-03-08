Anket: Yeni Akıllı Telefonlar Daha Uzun Yıllar Kullanılıyor

Android Central'in yaptığı ankette okuyuculara mevcut akıllı telefonlarının kaç yıllık olduğu soruldu. Çoğunluk, telefonlarının bir ila üç yıllık arasında olduğunu belirtti.

Oyların %34'ünü üç yıldan eski telefonlara sahip kullanıcılar oluşturuyor. Birçoğumuz mevcut telefonlarımızı bırakmakta zorlanıyoruz ve iş akıllı telefonlara geldiğinde, bazen yükseltme yapmak sanıldığı kadar kolay olmuyor. Yapılan ankette okuyuculara mevcut akıllı telefonlarının kaç yıllık olduğunu ve ne kadar süredir sahip oldukları soruldu. İlginç bir şekilde yanıtlayan kullanıcıların çok azı bir yılını doldurmamış telefonlara sahip. Bununla birlikte 6.200'den fazla yanıtın çoğu bir ila üç yıllık telefonlara yönelikken, birçoğu telefonlarını çok daha uzun süredir kullandıklarını belirtiyor.

Anket: Mevcut Akıllı Telefonunuzu Ne Kadar Süredir Kullanıyorsunuz?

Birçok kullanıcıya hâlâ eski telefonlarını kullanmalarının ana nedeni soruldu ve gelen cevaplar; yeni telefonlar, yeni çipler, kameralar ve 5G cazip gelse de yüksek fiyatlarından ötürü tercih edilmemesi üzerindeydi. Telefonların son yıllarda ulaştığı mevcut teknik özellikler günlük işlerin birçoğunu fazlasıyla karşılamaya yeterli olduğu için telefon değiştirmelerine neden olan en büyük şeyin pil ömrü olduğu belirtiliyor. Hâlihazırda pil ömürleri de her yıl daha iyi seviyeye geldiğinden ankette çıkan sonuçlar şaşırtıcı olduğu kadar bir o kadar da gerçek.

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