Anlaşma Gerçekleşti: Elon Musk Artık Twitter'ın Yeni Sahibi

Geçen hafta Elon Musk, Twitter'ı tamamen satın alma ve böylelikle hisselerin tamamına sahip olma teklifini açıklamıştı. Başlangıçta şirket kibarca (ya da o kadar kibarca değil) reddedecek gibi görünüyordu. Hatta devreye "zehir hapı" planı bile sokulmuştu. Bu plan sayesinde mevcut hissedarların şirketten daha fazla hisse almasının önüne geçilmesi amaçlanıyordu. Öyle ki şirket birkaç gün sonra biraz daha düşündü ve bugün Musk'ın teklifini kabul ettiğini resmen açıkladı.

Bu, şirketin basın açıklamasına göre Twitter'ın "Tamamen Elon Musk'a ait bir kuruluş tarafından satın alınmak üzere kesin bir anlaşmaya girdiği" anlamına geliyor. Fiyat açıklanana göre nakit olarak hisse başına 54.20$. (bu arada, SEC dilindeki hisse senetleri değil ve gerçek nakit değil). Böylece işlemin toplam değeri yaklaşık 44 milyar $'a tekabül ediyor. Satın alım tamamlandığında (karşılaşacağı tüm düzenleyici incelemeler nedeniyle aylar alabilir), Twitter özel bir şirket hâline gelecek ve hisseleri artık herhangi bir borsada işlem görmeyecek.

Sonuçta bu Musk'ın böyle bir düzeyde ilk büyük planıydı ve görünüşe göre her şey onun için oldukça güzel sonuçlanmış oldu. Ödediği hisse başına fiyat, Twitter'ın hisselerinin en son işlem gördüğü kapanış hisse senedi fiyatına göre %38 oranında daha fazla.

Elon Musk, Twitter'ın Geleceğiyle İlgili Açıklamalarda Bulundu

Musk konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır. Ayrıca yeni özelliklerle geliştirerek, güveni artırmak için algoritmaları açık kaynak yaparak, spam botlarını yenerek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak Twitter'ı her zamankinden daha iyi hâle getirmek istiyorum. Twitter'ın muazzam bir potansiyeli var, şirketle çalışmayı dört gözle bekliyorum."

Musk, 25.5 milyar $'lık "tamamen taahhütlü borç ve marj kredisi finansmanı" sağladı ve satın almayı finanse edebilmek için bunun üzerine yaklaşık 21 milyar $ kendi öz sermayesini ekledi.

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