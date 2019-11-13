Anlaşma Yapıldı: Adidas Ayakkabılarını Uzayda Test Edecek

Ayakkabı üreticisi olan Adidas, Uluslarası Uzay İstasyonu ile bir anlaşma yaptı. Adidas uzay koşullarında ayakkabı inovasyonunu test eden ilk marka olmaya hazırlanıyor.

Adidas'ın Boost ismini verdiği teknoloji sayesinde ayakkabılar yer çekiminin müdahalesi olmadan test edilecek. Performans inovasyonunda yeni standartlar oluşturmaya yardımcı olacak olan bu test hakkında Adidas marka stratejisi başkan yardımcısı James Carnes şunları söyledi:

"Bu ortaklık sadece spor performansında birlikte iyileştirmeler yapmamızı değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik konusundaki çabalarımıza da uygulanabilecek süreçleri ve tasarımı araştırmamızı da sağlayacak"

Ayakkabıların testlerinin 2020 yılında başlanılacağı açıklandı. Adidas, Boost orta taban teknolojisini ve ayakkabılarını ISS Ulusal Laboratuvarına gönderecek. Laboratuvarın ardından ürünler SpaceX ile uzaya gönderilecek. Uzayda farklı partikül büyüklüklerine sahip bölgeleri olan Boost orta tabanlarını üretmenin mümkün olup olmadığı yer çekimi etkisi olmadan araştırılacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu ABD Ulusal Laboratuvarı Program ve Ortaklıkları Başkan Yardımcısı Christine Kretz konu hakkında şunları söyledi:

"Uzayın eşsiz koşulları, bilinmezin keşfedilmesi için ideal ortamı sağlıyor. Örneğin mikro yerçekimi, olaya müdahil olan hava akışı ve topu yerinde tutan dış destekler olmadan dönen bir topun davranışı gibi belirli deneyleri gözlemleyebileceğimiz tek koşul. Bazı değişkenler üzerinde kontrol sahibi olmak, Dünya’da mümkün olmayan bilgileri toplamamıza izin veriyor."

Uzayda test edilecek olan ayakkabılar hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.