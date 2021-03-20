Bu Kez Anne Bonobolar Şaşırttı: Bir İlke İmza Attılar

Anne bonobolar, bir ilkin altına daha imza atarak insanları bir kez daha şaşırtmayı başardı. Araştırmacılar, iki bonobonun kendi gruplarından olmayan bir yavruyu evlat edindiğini ortaya çıkardı. Ebeveynlik hayvanlar aleminde çok sık görülse de bu durum diğerlerinden farklı olarak kendi gruplarının dışında bir yavruya ebeveynlik yapmayı kapsıyor.

Anne Bonobolar, Yabancı Bir Yavruyu Evlat Edindi

Ebeveynlik, araştırmacıların geçmişten bugüne kadar gözlemlediği tüm olaylarda da kaydettiği gibi hayvanlar aleminde sık sık görülen durumlardandır ancak evlat edinmek bir hayvanın kendi yavrusuna ebeveynlik yapmaktan biraz daha farklıdır ve özellikle hayvanlar aleminde çok nadir görülür. Bu, özellikle kendisi ile doğrudan bir akrabalık bağı bulunmayan hayvanlarda çok daha nadirdir.

İnsanlar, kendisi ile herhangi bir kan bağı olmayan çocukları evlatlık alabilse de hayvanların çoğunda bu geçerli değildir. Sciencenews'in aktardığı son bilgilere göre bonobolar da tıpkı insanlar gibi kendi gruplarından olmayan yavruları evlat ediniyor.

Kongo'daki Luo Scientific Reserve'da her biri farklı bir bonobo grubunda yer alan iki dişi bonobo, ebeveynleri olmayan iki yavrunun sorumluluğunu üstlendi. Onların beslenmesinden korunmasına kadar bütün ihtiyaçlarını karşıladı.

Araştırmacılar, bonoboları gözlemlediği bir hafta boyunca her iki gruptan da bir bonobonun birer yavruyu evlat edindiğini keşfetti. Marie isimli bir anne bonobo, başka bir gruba ait yavru Flora'nın sorumluluğunu üstlenmeden önce zaten iki bebeğe bakıyordu. Marie hem Flora'yı hem de en küçük yavrusunu besledi ve evlat edindiği yavru da dahil olmak üzere üçünün de bakımını yaptı.

Japonya'daki Kyota Üniversitesinden Primatolog Nahoko Tokuyama, Marie'nin çok yorgun göründüğünü fakat harika bir annelik yaptığını belirtti. Tokuyama, Marie'nin zaman zaman yavrularını sevdiğini, onları Flora'dan daha sık temizlediğini söyledi.

Tokuyama ve meslektaşları, 50'li yaşlarının ortasında olduğu tahmin edilen Chio isimli bir dişi bonobonun da Ruby adında bir yavruyu evlat edindiğini keşfetti. Araştırmacılar, Chio'nun süt üretememesine rağmen Ruby'yi emzirdiğini gözlemledi. Çalışmada yer alan primatologların her iki bebeğin de yeni gruplarındaki herhangi bir dişi anne ile herhangi bir akrabalık bağına sahip olmadığını tespit etti.