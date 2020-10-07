Bir Anne Sürekli Bozulan Joy-Con Yüzünden Nintendo'ya Dava Açtı

Bir anne, Nintendo Switch'in sürekli olarak bozulan Joy-Con'u yüzünden oyun sektörünün büyük isimlerinden Nintendo'ya dava açtı. Oyun konsolundan yana sık sık sorun yaşadığını iddia eden bir çocuk annesi, oyun sektörünün öncülerinden biri olan Nintendo için açtığı davayı kazanırsa büyük bir meblağ elde edecek gibi görünüyor. İşte bir çocuk annesinin Switch'in geliştiricisi şirkete açtığı dava ile ilgili ayrıntılar!

Sürekli Bozulan Joy-Con Yüzünden Nintendo'ya Dava Açıldı

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) oyun konsolu geliştiricisi Nintendo'ya toplu olarak dava açılmıştı. Şirkete yönelik açılan davalara bir yenisi daha eklendi ancak şirkete açılan diğer davalardan farklı olarak şirkete dava açan kişi bu kez bir oyuncu değil. Konu ile ilgili iddialara göre 8 yaşındaki oğluna oyun konsolu alan bir anne tarafından Nintendo'ya dava açıldı.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncunun konsol seçimlerinden biri olan Nintendo Switch'i kullanan oyuncular, şikayetlerini büyük bir çoğunlukla Joy-Con olarak adlandırılan analog tuşlarından yana dile getiriyor. Devamlı olarak duyulan şikayetlerin kaynağının oyun konsolunun analog tuşlarında olduğu tahmin ediliyor çünkü oyuncular tarafından dile getirilen şikayetlerin içerisinde ağırlıklı olarak analog tuşlarının oyunu kontrol edilmesini imkansız hale getirdiği yer alıyor.

Wired'e göre Luz Sanchez isimli bir çocuk annesi, oyun konsolunu geliştiren şirkete açtığı davanın nedeninin sürekli olarak bozulan Joy-Con olduğunu söyledi. Sanchez, Aralık 2018'de 8 yaşındaki oğluna bir Nintendo Switch aldığını ve satın almasının üzerinden iki ay geçmeden Joy-Con ile ilgili sorunların gün yüzüne çıktığını ileri sürdü. Joy-Con yüzünden oyunların artık kontrol edilemez hale geldiğinde yeni bir Joy-Con daha aldığını belirten anne, Joy-Con aldıktan yedi ay sonra sorunun tekrardan gün yüzüne çıktığını ifade etti.

Yaptığı açıklamada oyun konsolunun kontrolcüsünden yana iki kez mağdur olduğuna yer veren Sanchez, şirketten 5 milyon dolarlık bir tazminat talep etti. Sanchez'in avukatları, Nintendo'nun sorunlu ürünlerin satışını durdurmak istemediğini ve bunu yapmak yerine mevcut sorunu gizlemek istediğini ifade etti. Nintendo başkanı Shuntaro Furukawa ise ürünleri iyileştirmeyi hedeflemeye devam edildiğini belirtti.