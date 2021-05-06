Anneler Günü İçin Hediye Alırken Bu Tuzağa Düşmeyin!

Anneler Günü için internet üzerinden hediye alırken siber dolandırıcıların tuzağına düşebilirsiniz. Dolandırıcıların bu özel gün için yapılan alışverişleri fırsata çevirmek için sahte e-ticaret siteleri oluşturduğu ortaya çıktı. Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, konu ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Günal tarafından yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Her yıl olduğu gibi bu yılda da çok sayıda insan annesine hediye almak için interneti kullanıyor. 9 Mayıs Pazar günü için internetten alışveriş yapmak isteyen kişilerin sahte e-ticaret sitelerine yönelik çok dikkatli olması gerekiyor. Dolandırıcılar, özellikle sahte kampanyalar düzenleyerek internet kullanıcılarını kandırmayı hedefliyor.

Özel günlerde gerçekleştirilen hediye alışverişi, diğer günlere kıyasla oldukça yüksek oluyor. Birçok e-ticaret platformu, özel günlerde pek çok kampanya ve indirim yapıyor. Bu durumu fırsatı çevirmeye çalışan siber suçlular, internet üzerinden hediye almak isteyen kullanıcıları büyük indirimler, kampanyalar ve hediye teklifleri ile kandırarak kişisel verilerini ele geçirmeyi amaçlıyor.

Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, yaptığı açıklamada, bireysel kullanıcıların yanı sıra e-ticaret platformlarının da bilgisayar korsanları ve KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) yükümlülükleri konusunda dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin sayısı, yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile önemli ölçüde arttı. Özellikle e-ticaret sitesi bulunan kurumların, alışveriş yapmak isteyen kullanıcılardan elde etmek istediği kişisel veriler konusunda kullanıcıları bilgilendirmesi gerektiğini söyleyen Serap Günal, alışveriş veya kampanyalar dahilinde elde edilen kişisel verilerin işlenebilmesi için her ayrıntının açık ve net şekilde veri sahibine aktarılması ve açık rızasının alınmasının oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Anneler Günü İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Özel günlerde gelen kampanya ve indirim e-postaları konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Serap Günal, sahte kampanyalara karşı kişisel verilerini korumak isteyen kullanıcılar için çok önemli önerilerde bulundu. Kişisel bilgileri korumak için yapılması gerekenler şu şekilde: