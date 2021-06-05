Anonymous Elon Musk'ı Tehdit Etti: Şımarık Milyarder

Anonymous'un Elon Musk videosu kısa sürede hızla yayılmayı başardı. Hacker grubu Anonymous, son zamanlarda kripto para borsasına yön veren Elon Musk için bir video mesaj yayınladı. Musk'ın milyonlarca fakirin gelirleriyle oynadığını iddia eden grup, milyarderi açıkça tehdit etti.

Tesla CEO'su Elon Musk, bu yılın başından beri kripto para birimlerinin seyrini etkileyen tweetler atarak yatırımcıları mutlu ediyor veya üzüyor. Başlangıçta Bitcoin'in sadık bir destekçisi olan Musk, son bir aydır ise tam tersi bir politika izliyor. Çevresel sebeplerden dolayı Bitcoin'e karşı çıkan ünlü milyarder, Bitcoin'in çok fazla güç tükettiğini söylüyor.

Hükümetlere ve şirketlere yönelik siber saldırılarla tanınan aktivist hacker grubu Anonymous, Elon Musk'ı hedef alan bir video yayınladı. Tesla'nın izlediği pek de çevreci olmayan prosedürleri sıralayarak Musk'ı suçlayan Anonymous, Musk için "şımarık milyarderlerden bir diğeri" ifadesini kullandı. Kripto para piyasasını manipüle etme nedenlerini ortaya çıkarmak amacıyla açıklamalar yapan grup, piyasadaki düşüşlerden Musk'ı sorumlu tuttu.

"Güney Afrika'nın çalınmış topraklarında, ırk ayrımcılığına maruz kaldığınız zümrüt madenlerinin ortasında doğduğunuz ve çalışan kesimin düşünceleri hakkında en ufak bir fikriniz yok. Dünya acı çekiyor" diyerek Musk'ı tehdit eden Anonymous, Tesla'nın Musk'a ait olmadığını da iddia etti.

Hacker grubu, "Teknik olarak bu sizin yeniliğiniz değil, çünkü aslında Tesla'nın kurucusu değilsiniz. Şirketi Martin Eberhard ve Marc Tarpenning isimli sizden çok daha akıllı iki kişiden satın aldınız" dedi.

Anonymous'un Elon Musk videosu

Elon Musk'ın dünyayı kurtarma çabası olarak başlattığı her şeyin üstünlük kompleksinden kaynaklandığını belirten Anonymous, kendini elektrikli araba üretmeye ya da uzay yolculuğu alanında çalışmaya adamış birçok firma olduğunu; Elon Musk'ın ise sadece sosyal medyadan yaptığı saçma sapan paylaşımlarla öne çıktığını ifade etti.

Grup ayrıca Tesla'nın gelirlerinin çoğunun araba satışlarından değil, Bitcoin'den geldiğini hatırlatarak Musk'ı kripto piyasasını karalamakla suçladı. Musk'ın çevrecilik ve inovasyon adı altında attığı adımların gelir elde etmek için yapıldığını iddia eden grup, ünlü milyarderi paylaştığı manipülatif paylaşımlar nedeniyle "fakirlerin geliriyle oynamakla" suçladı.

"Twitter'da paylaştığınız gönderilerin yorumlarında da görebileceğiniz gibi kripto para piyasası ile yaptığınız oyunlar milyonlarca hayatı mahvetti. Milyonlarca yatırımcı, hayatlarını düzeltmek için umutlarını kripto para gelirlerine bağladı" şeklinde bir açıklamaya yer verildi.

Anonymous videonun sonunda ise "En zeki olduğunu düşünebilirsin ama şimdi sana eşit bir rakip buldun: Biz Anonymous'uz, bir orduyuz ve bizi bekle" sözleriyle Musk'ı hedef aldığını açıkça dile getirdi.