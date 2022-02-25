Hacker Grubu Anonymous, Kremlin'e Karşı ‘Siber Savaş’ İlan Etti

Geçtiğimiz gün Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri müdahale, tüm dünyada yankı uyandırdı. Siyasilerden ve dünyaca ünlü kişilerden savaş paylaşımları gelirken, ünlü hacker grubu Anonymous, Rus hükümetine karşı bir siber savaş başlattı. Anonymous, Devlet kontrolündeki ‘Russian Today’ haber servisi de dahil olmak üzere birçok Rus web sitesine saldırı düzenleyerek, siteleri geçici süreliğine devre dışı bıraktı.

Anonymous, Rus Hükümetine Bağlı Web Sitelerini Vurdu

Anonymous, Rusya'ya savaş açtıklarını açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından hacker grubu, RT.com'un yanı sıra Kremlin, Rus hükümeti ve Rusya savunma bakanlığı web sitelerini ele geçirdi.

Rusya'nın devlet televizyonu Russia Today'in (RT News) internet sitesine ulaşılamadı. Bilgisayar korsanları, Twitter'da ‘Kolektif Anonymous, Rus propaganda kanalı RT News'in web sitesini kapattı’ ifadelerini kullandı.

Siber saldırının gerçekleştiğini doğrulayan RT.com (Russian Today), bazı web sitelerinin yavaşladığını veya uzun bir süre boyunca çevrimdışı kaldığını duyurdu.

RT.com, Ukrayna'daki durumu havai fişekler ve neşeli kutlamalar göstererek oldukça tepki çekmişti. İngiltere'de milletvekilleri, TV kanalının Vladimir Putin'in kişisel propaganda aracı olduğunu ve yasaklanması gerektiğini ifade etmişti.

Ukrayna, Bilgisayar Korsanlarının Kendilerini Savunmasını İstedi

Bu arada, Ukrayna hükümeti, Ukraynalı yeraltı bilgisayar korsanlarından oluşan gönüllülerden, kritik altyapıyı korumaya yardımcı olmalarını ve Rus kuvvetlerine karşı siber casusluk misyonları gerçekleştirmelerini istedi.

Konuya aşina olan iki kişiye göre, hükümetin talebi hacker forumlarında ortaya çıktı. Ukrayna İnternet Topluluğu, ‘Ülkemizin siber savunmasında yer almanın zamanı geldi’ açıklamasında bulundu.