Ant-Man and the Wasp, İlk Hafta Sonunda 161 Milyon Dolar Gişe Yaptı

Disney ile Marvel ortaklığının son harikası olan Ant-Man and the Wasp, ilk hafta sonunda 76 milyon dolar gişe hasılatına imza attı. Film, global pazarda ise toplamda 161 milyon dolar kazandı.

Yönetmen koltuğunda Peyton Reed’in oturduğu Ant-Man and the Wasp, beyaz perdedeki yolculuğuna çok güçlü bir şekilde başladı. Başrollerinde Paul Rudd ve Evangeline Lilly ikilisinin olduğu film, ABD’deki ve Kanada’daki ilk hafta sonunda 76 milyon dolar gişe hasılatı elde etti.

Ant-Man serisinin ikinci halkası olan yapım, 2015’te vizyona giren ve ilk hafta sonunda 57,2 milyon dolar kazanan orijinal filmi de geride bırakmış oldu. Hafta sonunda zirveyi kapan Ant-Man and the The Wasp’ı, 29 milyon dolar ile Incredibles 2 ve 28 milyon dolar ile Jurassic World: Fallen Kingdom takip etti. The Purge serisinin 4. filmi The First Purge ise ilk hafta sonunda 17 milyon dolarlık gişe hasılatı toplayarak, iddialı bir şekilde döndü.

6 Temmuz’da vizyona giren Ant-Man and the Wasp, ABD ve Kanada dışındaki ülkelerde 85 milyon dolar daha toplayarak, dünya çapında gişesini 161 milyon dolara çıkarttı.

Marvel’ın Black Panther ve Avengers: Infinity War gibi güçlü yapımlarıyla bu yıl gişeleri adeta domine eden Disney, sadece ABD’deki hafta sonu açılışlarından 2,27 milyar dolar kazandı. Ant-Man serisinin devam filmi ise, bu satışların yüzde 36’lık payını oluşturdu.

Captain America Civil War ve Avengers Infinity War arasındaki zaman dilimine odaklanan filmde, Scott Lang (Ant-Man), ortağı Hope (The Wasp) ile geçmişlerindeki sırları çözmek için Hank Pym'in karısı Janet Van Dyne'ı bulmaya çalışıyor.

Ant-Man and the Wasp'ın yönetmen koltuğunda, ilk filmde olduğu gibi Peyton Reed oturuyor. Devam filminin başrollerinde olan Paul Rudd, Evangeline Lilly ve Michael Douglas'a; Michelle Pfeiffer, Judy Greer, Michael Peña, Laurence Fishburne gibi isimler eşlik ediyor.

