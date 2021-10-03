Antalya'da 500.000 TL'lik Kripto Para Vurgunu Yaşandı

Antalya'da kripto para vurgunu yaşandı. O.G.A. isimli bir dolandırıcının yakın çevresinden para topladığı ve güven kazandıktan sonra kayıplara karıştığı ifade edildi.

Antalya’da ikamet eden O.G.A. isimli bir vatandaş, kripto parada aylık yüzde 20 kar vaadi ile yaklaşık 1 milyon TL topladı. Para yatıran arkadaşlarına ilk aylarda yüzde 20'lik kar vererek güven kazanan zanlının bir daha görünmediği ortaya çıktı. Şahsın kendisine ait iki telefon hattının gelen aramalara kapalı olduğu, ancak mesajları gördüğü dile getirildi.

WhatsApp üzerinden yazdığı mesajlarda kripto para grafiği takibi yaptığını iddia eden O.G.A, “Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Biz senle grafik konuşuyoruz. Şu an anlatmama dahi gerek yok tam zamanı. Biz kaç gündür sana diyoruz. Burada yakalanan yakalandı. Arabanı da bekletme derim" gibi ifadeler kullandı.

500 bin TL'ye yakın mağdur edildiklerini söyleyen bölge sakinleri ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu ve zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldığı dile getirildi.

Antalya'da kripto para vurgunu: Yakalayana 10 bin lira verecek

Yüklü miktarda para kaptırdığını söyleyen mağdur Hacı Osman Kızıkoğlu, "Para kazanmak için Bitcoin alıp satmak istedik. Ben parça parça ayda yüzde 20 kar vaadi ile para verdim. Bana ilk verdiğim paralarda yüzde 20 para ödedi." dedi. Zanlı için kredi çektiğini de dile getiren vatandaş şunları aktardı:

"Ondan sonra ben kredi çektim, arabalarım vardı, onları sattım verdim. İlk başlarda dolandırıcı gibi görünmedi. Geçtiğimiz Kurban Bayramı Arefe Günü bana bir ödeme yapacaktı. Sonra ödeme yapmayarak sırra kıdem bastı. Telefonlarımıza cevap vermiyor. 13 Ağustos tarihinde emniyete giderek suç duyurusunda bulundum. Birkaç arkadaş da dilekçe verdi. 55 gün olmasına rağmen yakalanamadı. Emniyet güçlerimizden bir an önce bu şahsı yakalamasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Parça parça 360 bin TL tutarında para verdim. Bankadan kredi çektim. Gözümüze bir perde indi, ne dediyse yaptık. Bizi mağdur eden kişiyi ihbar eden kim olursa olsun paramızı aldığımızda kendisine 10 bin TL ödül vereceğiz."

Suçlu O.G.A'nın sadece 5 kişiden 1 milyon TL'ye yakın para topladığını dile getiren mağdur Ali Can, "Bizim bildiğimiz 5 kişiden 1 milyon TL topluyor. Büyük bir ihtimalle bu 1 milyon TL’den fazla. Bu adam hep otellerde ve apartta kalarak geçiniyormuş. Bu şahsın bir an önce yakalanması ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." dedi.