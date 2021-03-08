Antalya'daki Satılık Gök Taşı İçin Alıcı Aranıyor!

Antalya'daki satılık gök taşı, iki yıldır çelik kasada saklanıyor. Antalya'nın Demre ilçesinde yaşayan Mehmet Güngör, 1 kilogram 70 gram ağırlığındaki taşı uygun fiyat verene satacağını söyledi. Türkiye'de literatüre giren 16. gök taşına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Antalya'daki Satılık Gök Taşı Çelik Kasada Saklanıyor

Mehmet Güngör, 2008 yılında Oluklar Yaylası'nda yer alan arazisine ceviz fidanı dikerken gökyüzünde bir patlama meydana geldiğini farketti. Gökyüzünden kendisine doğru bir cisim geldiğini gören Güngör, bunun üzerine evine gitti. Bir süre sonra bahçede arama yapmaya başlayan Mehmet Güngör, herhangi bir şey tespit edemedi.

Güngör, söz konusu olaydan tam 11 yıl sonra ceviz ağaçlarının bakımını yaparken bir ağacın hemen yanında bir taş tespit etti. Taşın çevresinde yer alan toprağın yanmış olması dikkat çekiyordu. Güngör, bulduğu taşın, 2008 yılında gökyüzünden kendisine doğru gelen cisim olabileceğini düşündü. 73 yaşındaki adam, taşın küçük bir parçasını Kırıkkale Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yeşiltaş'a teslim etti.

Prof. Dr. Yeşiltaş, söz konusu taşın incelenmesi üzere 18 Mart Çanakkale Üniversitesi Meteorit Laboratuvarı'na gönderdi. 18 Mart Çanakkale Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayhan Oral, Mehmet Güngör'ün bulduğu taşın meteorit olduğunu açıkladı. Doç. Dr. Oral, yaptığı açıklamada, o dönem, taşın ülkemizdeki 16 meteoritten bir tanesi olduğunu ifade etti. Doç. Dr. ayrıca söz konusu taşın Türkiye'de literatüre giren son örnek olduğunun altını çizdi.

2019 yılının Kasım ayından bu zamana kadar gök taşını çelik kasada muhafaza eden Mehmet Güngör, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Taş bulunduktan sonra, meteorit olduğu kesinleşince, taşı almak için birçok müşteri çıktı. O günlerde taşın öneminden dolayı satmayı düşünmedim ancak 2 yılı geçen bir süredir çelik kasada bekliyor" ifadelerini kullandı.

Güngör, "Çelik kasada bekletmenin bir anlamı olmadığının farkına vardım. Bu taşın daha çok insan tarafından görülmesini istiyorum. Uygun bir fiyat veren kişi, kurum, müze veya başka bir kuruluşa satmak istiyorum. Türkiye'nin 16'ncı meteoriti alıcısını bekliyor" şeklinde konuştu.