Antarktika'da 430.000 Yıllık Meteor Parçaları Bulundu

Antarktika'nın 430 bin yıllık meteor örnekleri merak uyandırıyor. Buz Devri zamanında yaşanan büyük bir hava patlaması, meteor örneklerinin Antarktika'ya dağılmasına ve onlarca parçanın saçılmasına yol açtı. Hollandalı gök bilim ekibinin son çalışması taş görünümlü meteor örneklerini gün yüzüne çıkardı.

Çağlar önce, Güneş Sisteminden Dünya'ya doğru gelen futbol sahası büyüklüğündeki bir asteroit, gezegenin güney kutbuna doğru hızla ilerledi ve Antarktika'ya düştü.

430.000 yıl önce Buz Devri'nde düştüğü tespit edilen meteor, gezegenin kalın atmosferine çarptı. Sürtünmeden dolayı parçalandı. Ardından parçalanan meteor Antarktika düzlüğüne doğru düşerken arkasında alevli, akkor bir iz bıraktı. Buza yaklaştığında ise gökyüzünde patladı ve aşırı sıcak kozmik döküntülerini yere bıraktı.

Antarktika'nın 430 bin yıllık meteor örnekleri

Antarktika'daki küçük parçacıkları inceleyen bilim adamları, bu eski gök taşı patlamasının kanıtlarını ortaya çıkardılar ve yüz binlerce yıl önce olanları bir araya getirmek için kimyasal ipuçlarını kullandılar.

Kent Üniversitesi'nde gezegen bilimci ve çalışmanın baş yazarı olan Matthias van Ginneken Science Advances dergisinde yayınladığı açıklamada, "Asteroitlerin tehlikeli olduğunu biliyoruz ve son araştırmalar, hava patlamalarının büyük asteroitlerden daha tehlikeli olduğunu ileri sürüyor" dedi.

Çıplak gözle kirli taşlar gibi görünen bu meteor parçaları, taramalı elektron mikroskobuna tabi tutuldu. Parçaların, bolit türünün bir çeşiti oldukları ortaya çıkarıldı. Ekibin çalışması, kabarcıklı kürelerin çoğunlukla demir ve olivinden oluştuğunu ve yüksek nikel içeriğine sahip olduğunu gösterdi.

Küreler, van Ginneken'in daha önce incelediği asteroit örneklerine çok benziyordu. Bu küçük kalıntılar yüzeyin 1,5 mil altından gömülü olarak çıkarıldı ve kabaca 430.000 yaşında olduğu tespit edildi.

Gök taşlarının havada nasıl patladığından tam olarak emin değiliz. Bilim adamları düşen meteora sızan yüksek basınçlı havanın, kayanın iç basıncını artırdığına ve parçalanmasına neden olduğuna inanıyor.

Van Ginneken açıklamasında, "Dünya'nın asteroit kaydını tamamlamak için, Antarktika buz tabakasının incelenmesini istiyoruz." diyerek bölgenin meteorlar için araştırma bölgesi olabileceğini işaret etti.

Bir meteor patlamasının ne kadar büyük bir etki yaratabileceğini daha iyi anlamak, o dönem yaşayan canlılara ne olduğu ile ilgili daha fazla kanıt sunabilir. 430 bin yıllık meteor örnekleri Antarktika ile ilgili neler sunacak, zamanla göreceğiz.