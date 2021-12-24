Antarktika'nın Altındaki Hayat İlk Defa Ortaya Çıkarıldı

Antarktika'nın altındaki hayat 200 metre derinliğe kadar ulaşıyor. Uluslararası bir ekibin ortak çalışması ise onlarca farklı organizmanın habitanına girilmiş oldu.

Antarktika'yı düşündüğünüzde akla gelen ilk şey, büyük olasılıkla donmuş bir çorak arazi olacaktır. Elbette Antarktika dünyasında biraz hayat var, ancak çoğunlukla arazi donma noktasının altında bir ortamdan oluşur.

Yeni bir araştırmaya göre, bilim adamları Antarktika buz sahanlığı altında daha önce bulunandan daha fazla deniz yaşamı keşfetti. Çalışma, geçtiğimiz hafta Current Biology dergisinde yayınlandı.

Almanya'daki Alfred Wegener Enstitüsü, Helmholtz Kutup ve Deniz Araştırmaları Merkezi'nden bilim adamları, sıcak su kullanarak iki delik açtılar. Antarktika buz sahanlığındaki delikler kabaca 200 metre derinliğindeydi.

Deniz tabanında 77'den fazla türü içeren yaşam parçaları buldular. Bazı türler Antarktika'da zaten keşfedilmişti. Ancak bölgede daha önce bilmedikleri birkaç yeni türden parçalar da vardı.

Çalışmanın başyazarı David Barnes bir basın açıklamasında, "Bu aşırı koşullarda yaşayan bu kadar çok canlının keşfi tam bir sürpriz ve bize Antarktika deniz yaşamının ne kadar eşsiz ve özel olduğunu hatırlatıyor." dedi.

Barnes, araştırılması gereken bir sonraki büyük sorunun, bu yaşam formlarının Antarktika ortamında nasıl geliştiğini araştırmak olduğunu söylüyor. "Çoğu mikro alg (fitoplankton) ile beslenen, ancak bu ortamda hiçbir bitki veya alg yaşayamayan pek çok hayvan türünün kanıtını bulmamız şaşırtıcı." dedi.

Antarktika'nın altındaki hayat ne zamandır devam ediyor?

Antarktika'nın altındaki yaşamın keşfi gerçekten şaşırtıcı. Araştırmacılar, en şaşırtıcı sorunun ise bu alanda ne kadar süredir bir yaşamın olduğunun bilinmemesi olduğunu söylüyor.

Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Gerard Kuhn veriği demeçte, “Bu deniz tabanı hayvanlarının ölü parçalarının karbon tarihlemesi, mevcut yıldan 5800 yıl öncesine kadar değişiyordu. En yakın açık sudan 3-9 km uzakta yaşamasına rağmen, buz rafının altında yaklaşık 6000 yıldır sürekli bir yaşam vahası var olabilir.” dedi.

Araştırmacılar ayrıca mevcut teorilerin, açık sudan uzaklaştıkça hayatın daha az bol olduğunu söylediğini de belirtiyor. Elbette bazı balıklar, solucanlar ve diğer küçük çöpçü balıklar bu ortamlarda yaşayabilir.

Bununla birlikte bilim adamları tarafından bulunanlar gibi özellikle sudan ve güneşten uzaklaştıkça filtreyle beslenen organizmalar genellikle önce yok olur. Yine de Antarktika'nın altındaki durum böyle görünmüyor.