Antarktika Bütün İnsanlık için Bir Misyon

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Antarktika Araştırma Üssü Çalışma Grubu Koordinatörü Doç. Dr. Yüksel Demir, Antarktika'daki araştırma üssü hakkında bir dizi açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Yüksel Demir, "Antarktika'daki çalışmalara bizim açımızdan özellikle teknoloji, tasarım geliştirmeleri, uzay araştırmaları öncesindeki ilk safha olarak bakabiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi (PolRec) eş güdümünde yürütülen Antarktika Araştırma Üssü Çalışma Grubunun Koordinatörü Doç. Dr. Demir, AA muhabirine, uluslararası bilim camiasının Türk bilim insanlarının Antarktika'daki araştırmalara katkı sağlamasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu tür çalışmalara uzun yıllar önce başlamış olması gerektiğini vurgulayan Demir, "Antarktika bizim için geç kalınmış bir misyon ama her şerde bir hayır vardır. Türkiye, bu sayede kıtadaki çalışmalara daha erken başlayan ülkelerin yüksek bedeller ödeyerek edindikleri deneyimden yararlanma şansı elde etti." diye konuştu.

"Antartika'nın öneminin farkında değildim"

Demir, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi; "Antarktika'daki çalışmalara bizim açımızdan özellikle teknoloji, tasarım geliştirmeleri, uzay araştırmaları öncesindeki ilk safha olarak bakabiliriz. Antarktika'daki çalışmalar uzun vadede bilim, sanayi ve teknolojiye katkıda bulunacak, kısa vadede ise bilim insanlarımızın çalışabileceği bir alan oluşturacak. Biz de o bilim insanlarının yaptığı iyi şeylerden esinlenmiş ve yaptıkları hataları tekrarlamadan bilim alanındaki çalışmalara devam etmiş olacağız. Bana bina tasarım talebi gelmeseydi, ben de izlediğim belgesellerden Antarktika'yı penguen ve katil balinadan ibaret sanırdım. Ben de Antarktika'nın öneminin farkında değildim."

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