Antarktika'da Türkiye ve Belarus İş Birliği

Bir süredir Antarktika çalışmalarını hızlandıran Türkiye, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ni başarıyla tamamlamıştı. Üçüncü seferin ardından bölgede Belarus ile iş birliği yapılmasını kararlaştıran iki ülke yetkilileri, önemli bir anlaşmanın altına imza attılar.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 16 Nisan'da gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti, iki ülke arasında diplomatik ve ekonomik iş birliğinin yanı sıra bilimsel alanda yürütülecek ortak çalışmalar için de zemin hazırladı. Bu kapsamda, Antarktika'daki Bilimsel ve Teknik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Belarus Bilimler Akademisi Başkanı Vladimir Gusakov tarafından imzalandı. Mutabakat zaptıyla Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi kapsamında ilk iş birliği protokolü hayata geçirilmiş oldu.

Anlaşmanın tarafları arasında eşitlik olması vurgusu yapılırken, ortak çalışmalar neticesinde bilimsel, teknik ve lojistik iş birliği çerçevesinin oluşturulması kararı alındı. Mutabakat uyarınca, Türkiye ve Belarus, kutuplar konusunda ortak araştırmalar yapacak, Antarktika'da yürütülecek bilimsel araştırma ve lojistik programlarının planlanmasında birlikte hareket edecek. İki ülke kıtada gerçekleştirilecek faaliyetlere, önde gelen bilim insanları ve uzmanların değişimi yoluyla teknolojik ve lojistik destek sağlayacak. Türkiye ve Belarus'un kutup çalışmalarında ortak konferanslar, seminerler ve toplantılar düzenlenmesi, Antarktika'da bilimsel araştırmalarda karşılaşılan sorunlara ilişkin deneyimlerin paylaşılması planlanıyor.

İki ülke arasındaki bilimsel iş birliğinin öncelikleri ise kıtada çevrenin korunması, insan faaliyetlerinin Antarktika doğası üzerindeki etkisinin ve oluşturduğu kirliliğin izlenmesi olacak. Antarktika'da yer kabuğunun, buz tabakası ve denizlerdeki buzulların dinamiğinin anlaşılması amacıyla yeni bilimsel araçların geliştirilmesi, bilimsel iş birliğinin diğer önceliklerini oluşturacak.