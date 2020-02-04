Antarktika’daki Devasa Buzulun Altı İlk Defa Görüntülendi

Bilim insanları, hızla eriyen ve deniz seviyesine etkilerinden dolayı en riskli buzul olarak adlandırılan Ankarktika’daki Thwaites Buzulu için bir ilk gerçekleşti. Bilim insanları Icefine isimli robotla birlikte buzulun altında gezindiler.

Tehlikedeki buzulların başında gelen ve küresel ısınmanın etkilerini net şekilde görmemizi sağlayan Thwaites Buzulu, detaylı inceleniyordu. Buzulun hareketleri ve iklimden etkilenme düzeyi konusunda ciddi çalışmalar yapan araştırma ekibi, bu sefer buzulun altına indiler.

Icefin, derin sularda çalışması için tasarlanmış bir tür deniz gözlem aracı olarak tanımlanmıştı. Robot yardımıyla buluzun tabanını kaydetmeyi başaran ekip, beklemedikleri sonuçlarla karşılaştılar: Bilim insanları, daha kötü görüntüler görmeyi beklerken, ortada huzurlu bir manzara vardı.

Icefin, izleyine rahatlamamızı sağlayan videolar çekmek için orada değildi; buzulun altı tam anlamıyla görüntülenerek, buzulun son hali hakkında detaylı bilgiler alınmaya çalışılmıştı.

Robot, Thwaites'in okyanus tabanıyla buluştuğu "topraklama hattı" denilen yer ile buzun deniz üstüne çıktığı nokta arasını inceledi. Topraklama hattı, kutuplardaki buzullar ve Dünya için önem arz ediyor: Bu hatların çok gerilere kadar uzanması, deniz seviyesinin dengelenmesine yardımcı olabiliyor.

Icefine ile yapılan araştırmada ise topraklama hattının detaylarına, buzun oluşma sürecine ve buzulun son haline dair detaylar elde edilmeye çalışıldı. Robotun indirilme anını ve topladığı görüntüleri ise aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.