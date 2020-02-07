Antarktika'daki Türk Bilim İsmi Uzaydan Görüntülendi

Türkiye'nin Antarktika üzerindeki çalışmaları geçtiğimiz günlerde hızlanmıştı. İki bilim seferinin ardından Antarktika'da Türk bilim üssü kurulması kararı alınmış, Ukrayna ile ortak üs kurulmuştu. Bugün ise Antarktika'daki Türk bilim üssü uzaydan görüntülendi. Kurulan üssün görüntülerini ise Türkiye'nin kendi geliştirdiği Göktürk Uydusu çekti.

Antarktika, birçok bilim dalında sunduğu farklı deney imkanları ile onlarca ülkenin ilgisini çeken bir karar parçası. Sadece bilimsel deneylerin yanı sıra balıkçılık faaliyetleriyle maddi gelir sağlayabilecek potansiyeli de olan kıta, son günlerde ülkemizin gündemine girmişti. Devlet desteğiyle alanlarında uzman bilim insanları iki farklı keşif gezisi ile kıtada deneyler gerçekleştirmişlerdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinasyonunda düzenlenen üçüncü seferde ise bölgede bir Türk bilim üssü kurulmuştu.

Antarktika'ya kurulan Türk Bilim Üssü, Göktürk uydusu ile uzaydan görüntülendi. Türk Bilim Üssü'nün uzaydan çekilen fotoğrafını, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, kendi Twitter hesabından paylaştı.

Antarktika'daki Türk bilim üssü nerede?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türk Bilim Üssü’nün uzaydan çekilen fotoğrafını, "Uzaydan, Antarktika’daki bilim üssümüzde her şey yolunda gözüküyor. Göktürk1 uydumuz ile kalpler bir, uzaklar yakın" notu ile paylaştı.

Antarktika, zorlu coğrafyası ve doğasıyla kaşiflerin ve bilimsel araştırma ekiplerinin ilgi odağı. Dünyanın en soğuk, rüzgarlı ve kurak kıtasında, sadece bilimsel araştırmaların yapıldığı 30 ülkenin 100'e yakın üssü bulunuyor. Antarktika’da, Antarktika Anlaşması’nı imzalayan bütün ülkeler araştırma yapabiliyorlar. Türkiye, 1995 yılında Antarktika Anlaşması’nı imzaladı. Antarktika Anlaşması'na dayanarak geçen sene şubat ayında kurulan Türk Bilim Üssü’nde 3 yıl boyunca araştırmalar devam edecek.