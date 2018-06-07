Antarktika Türk Üssü'nün Kurulacağı Yer Belli Oldu

Türkiye bir süredir Antarktika kıtasında bilimsel araştırma üssü açmak için gerekli araştırmalar yapıyor ve zemin yokluyordu. Bugün yapılan açıklamayla Antarktika’da kurulacak üssün yeri açıklandı.

Türkiye’nin Antarktika kıtasına yönelik çalışmalarının hızlanmasına öncülük eden ve kıtadaki araştırmaları sürdürmek için çeşitli çalışmalar yapan Türk Antarktik Seferi Ekibi (TAE) Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ve beraberindeki diğer bilim insanlarını kabul eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, araştırmalara dair bilgi verdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Antarktika'da kurulacak Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü için Horseshoe Adası'nın en uygun yer olduğu değerlendirildi." dedi.

Üssün kurulacağı nihai yer hakkında kesin kararın İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılacak fizibilite çalışmalarının ardından belirleneceğini kaydeden Özlü, “Üssümüzün kurulacağı yere ilişkin nihai karar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından hazırlanacak fizibilite raporunun değerlendirilmesi sonrasında verilecek. 2019'da orada üssümüzü orada üssümüzü açmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

Bugüne kadar iki farklı seferle birlikte Türkiye’nin Antarktika’ya bilim insanı gönderdiğini dile getiren Bakan Özlü, 1. Antarktika Bilim Seferi’nin geçen yıl 26 – 4 Nisan arasında gerçekleştiğini ve 9 bilim insanından oluşan heyetin, 4 bin kilometre yol kat ederek, 17 topoğrafik kara ölçümü yapıldığını, 38 alanda gözlem gerçekleştirildiğini, 45 noktadan numuneler alınarak, toplamda 2 milyon metrekarelik alanda incelemeler yapıldığını kaydetti.

İkinci seferin daha teferruatlı gerçekleştirildiğinin altını çizen Özlü, 28 kişiyle, deniz ve kara bölümü olmak üzere iki ekiple yürütüldüğünü bildirdi. Ekipten 18 bilim insanın, 13 Mart'ta Punta Arenas limanından ayrılarak, Macellan Boğazı-Drake geçidi rotası üzerinden, Antarktika'ya doğru yola çıktığını anlatan Özlü, "Dünyanın en zorlu geçidi olarak anılan Drake geçidinde, zaman zaman 8 metrelere varan dalga yüksekliğiyle karşılaşan ekip, 18 Mart'ta, Antarktika'nın King George adasına ulaştı. Horseshoe Adası'nda çalışmalara başlayan Türk ekibi, daha sonra sırasıyla Calmette Körfezi, Adelaide Adası batı kıyıları, Hovgaard ve Nansen adası, Portal noktası alanlarında, karada ve denizde yer bilimleri, toksikoloji, buzul bilimi, iklim ve fiziki bilimleri kapsayan 9 bilimsel projenin faaliyetlerini başarıyla yürütmüştür." diye konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi başta olmak üzere birçok Türk bilim insanının desteklediği projenin gerçekleştirilmesi konusunda önemli bir çabanın sarf edildiğinin altını çizen Faruk Özlü, “Antarktika Antlaşması’na bugün 53 ülke taraftır. Bunlardan biri de Türkiye'dir. Bu ülkelerin 29'u danışman, 24'ü danışman olmayan, gözlemci ülkelerdir. Türk bilim insanlarının Antarktika’da yaptığı bilimsel çalışmaların kurumsal bir kimlik kazanması için, Türk Bilimsel Araştırma Üssü'nün kurulması önem arz etmektedir. Biz bu üssü kurarak, 'Danışman Ülke' statüsü kazanma sürecini de hızlandırmış olacağız. Bizim tüm bu çalışmalar sonucunda ulaşmak istediğimiz hedef, Antarktika'da söz sahibi olmaktır. Kararlıyız ve mutlak surette Antarktika'da söz sahibi olacağız.” şeklinde konuşmasını sonlandırdı.