Antarktika ve Mars Benzer Özelliklere Sahip Olabilir

Bilim insanları uzun bir süredir Antarktika ve Mars ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, hem Antarktika hem de Mars ile ilgili bazı benzer özellikler ortaya çıktı. İşte haberimizin detayları.

2015 yılında Rus bilim insanları tarafından buzda bir sondaj açılmasıyla birlikte milyonlarca yıldır kimsenin dokunmadığı bir alan keşfedildi. 400 buzulaltı gölünün en büyüğü konumunda olan Vostok Gölü, son derece ilginç canlılar barındırıyor.

Antarktika ve Mars hakkına yeni bilgiler gelebilir

Bu gölet, 3.623 metre kalınlığındaki buz tabakasının altında yer alıyor. Göletin sıcaklığı -89 derece gibi ciddi bir soğukluğa sahip. Bu durum gölde yaşamı adeta imkansız hale getiriyor.

Bu göl ile ilgili yapılan belgeselde şu ifadelere yer verildi, “Bilim insanları, Antarktika’daki buzun altına bakmaya karar verdiklerinde gördükleri şey sadece sıradan insanları değil araştırmacıların kendisini de şaşırttı. Antarktika buzunun altında kocaman bir göl vardı, 15 bin km2 genişliğindeydi. Derinliği ise 1.200 metreye ulaşıyordu.”

Ortaya çıkan bu keşif, Mars’ta da yüzeyin altındaki göllerde çeşitli yaşam formlarının yer alabileceğini gösteriyor. Böylece ilerleyen zamanlardaki keşifler hakkında daha ayrıntılı bilgiler ortaya çıkabilir. Sizce Mars ve Antartika hakkında daha fazla keşif yapmak mümkün mü? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.