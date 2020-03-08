Antartika Bilim Seferi Son Buldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4. Uluslararası Antartika Bilim Seferine katılmak üzere görevlendirilen 30 kişilik heyetin, ülkeye dönüşe geçtiğini açıkladı.

30 kişilik heyet, Antartika'da gerçekleştirdikleri 15 projeyi tamamlayarak, Türkiye'ye doğru yola çıktı. Projeler, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirildi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleştirilen araştırmalar, 30 günde tamamlandı.

Çok Daha Uzun Saha Süresi

Sefer lideri Prof. Dr. Ersan Başar, seferin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti. Başar, daha önce gerçekleştirilen seferlerde, bir bilim insanın çalışma süresinin ortalama 6 gün olduğunu, ancak bu yıl araştırmacıların 10 günün üzerinde sahada kalma imkanı yakaladığını sözlerine ekledi. Ersan Başar, açıklamasına, “uzun süre sahada kalmak bize çok daha fazla örnek toplama imkanı sağladı.” şeklinde devam etti. Ayrıca sefer boyunca hiçbir sağlık sorunu yaşanmadığının ve hiçbir kaza gerçekleşmediğinin de altı çizildi.

Geçtiğimiz yıllarda Horseshoe Adasında kurulan Türkiye'nin geçici bilim üssü sayesinde çalışmalar çok daha kolaylıkla yapılabilmekteydi. Önümüzdeki yıllarda, kalıcı bilim üssü kurulmasıyla, çalışma sayılarında ve bilimsel yayın sayılarında önemli ölçüde artış bekleniyor.