Anthem, EA Access ve Origin Access Basic Vault'larına Eklendi

Eğer EA Access veya Origin Access Basic aboneliğiniz varsa, Anthem oyununu ek bir ücret ödemeden indirebilirsiniz. Oyun ücretsiz oyunlar kütüphanesine eklendiği için aboneliğiniz devam ettiği sürece tam sürüme sınırsız erişim hakkınız olacak.

BioWare tarafından geliştirilen oyun, sizin de bildiğiniz gibi oldukça sıkıntılı bir çıkış yapmıştı. Şu zamanda bile çoğu yönden oyuncuları memnun edemeyen oyun, çoklu-oyuncu tabanlı rol yapma oyunu olarak bu yılın Şubat ayında satışa sunulmuştu. İsimsiz bir gezegende her oyuncu Freelancer rolüne bürünüyor. Her bir Freelancer'ın güçlü Exosuit giydiği oyundaki hedef ise insanlığı şehirlerinin ötesindeki tehlikelerden korumak olacak. Oyunun geçtiği dünyadaki görülmemiş teknolojinin, fenomenin ve tehlikelerin çoğunluğunun arkasında ise Anthem of Creation var.

Son olarak, EA Access ve Origin Access Basic servislerinin ücretsiz oyun kütüphanesine eklenen tek oyun Anthem değil. Beraberinde Out of the Park Baseball 20, The Escapists 2, Ultimate Chicken Horse, Vambrace: Cold Soul ve Yooka-Laylee de eklenen diğer oyunlar. 19 Eylül 2019 tarihinde de EA Access ve Origin Access Basic için FIFA 20 on saatlik deneme versiyonu ile abonelerin beğenisine sunulacak. Eğer Origin Access Premier abonesiyseniz, aynı tarihte tam sürüme erişim hakkınız olacak.