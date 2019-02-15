Anthem İçin Hazırlanan Kısa Film Conviction Yayınlandı

Sizlerle paylaşmış olduğumuz haberimizde, BioWare stüdyosu tarafından geliştirilmiş olan Anthem oyunu için hazırlanan ve gerçek oyuncuların rol aldığı kısa bir film hazırlığından bahsetmiştik. Bu hafta içerisinde yayınlanması beklenen kısa film, sonunda yayınlandı. Ama sanki gereğinden çok daha fazla kısa olmuş?

Mass Effect ve Dragon Age serileri ile adından fazlasıyla söz ettirmiş olan Kanada menşeli stüdyo BioWare stüdyosunun yeni oyunu Anthem, 22 Şubat 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. Bunun öncesinde de, oyunu sabırsızlıkla bekleyen oyuncuları daha da ateşlemek için kısa bir film yayınlandı.

Aşağıdan izleyebileceğiniz Conviction, başlığında da yazıldığı üzere esasında Anthem için kısa bir fragman. District 9, Chappie ve Elysium yapımlarıyla tanıdığımız Neill Blomkamp tarafından yönetilmiş olan Conviction, Anthem oyununun on yıllar öncesindeki bir zamanda geçiyor.

İyi seyirler dileriz!