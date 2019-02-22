Anthem, Xbox One ve PC Platformları İçin Piyasaya Sürüldü

Anthem, BioWare tarafından geliştirilen açık dünyalı bir üçüncü şahıs nişancı oyunu olarak oyun severlerle buluşuyor. Geliştirici BioWare de, Dragon Age ve Mass Effect gibi ünlü oyunların arkasındaki isim olarak dikkat çekiyor.

Anthem, bugün piyasaya sürüldü fakat aslında oyunu PC’de oynamak isteyen Origin Access Premier üyeleri, geçtiğimiz hafta Cuma günü oyuna tam erişim hakkına zaten sahip olmuştu. Geliştirici, Destiny serisinde olduğu gibi bu oyunu da önümüzdeki on yıl boyunca desteklemek istiyor.

Sosyal medyada ya da diğer birçok platformda duymuş olabileceğiniz üzere, Anthem bazılarının umduğu gibi çok gösterişli bir oyun sayılmaz. Oyunda performans hataları da dahil olmak üzere çok sayıda sinir bozucu hatanın bulunduğunu söyleyebiliriz.

Neyse ki BioWare, oyunun resmi olarak piyasaya sürülmesinden hemen önce Xbox One X ve diğer platformlar için 5.2 GB’lık bir yama yayınladı. Bu yama oyundaki birçok hatayı düzeltse de, yine de hataların giderilmesi adına daha yapılması gereken çok şey var.

Anthem ile ilgili inceleme deneyimlerimizden bahsetmek gerekirse, çok sayıda hatayla karşılaşmamıza rağmen oyunda eğlenceli zaman geçirmediğimizi söyleyemeyiz. Yine de oyunu şimdi satın almak yerine biraz daha beklemekte fayda var gibi görünüyor. En azından Mart ayındaki güncellemede neler olacağını görene kadar bekleyebiliriz. Oyunun hikayesindeki ve senaryosundaki hatalar kısa sürede düzeltilemeyecek olsa da diğer birçok hatanın düzeltildiğini görebiliriz.