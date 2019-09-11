Anthology of Fear, 2020 Yılının İlk Çeyreğinde Geliyor

Eğer psikolojik korku türündeki oyunları seviyorsanız, Anthology of Fear sizin için bir ilaç olabilir. Ağustos ayı içerisinde yapılan duyuru ile haberdar olduğumuz Anthology of Fear'ın geliştiricisi RG Crew ve yayıncısı da Ultimate Games olacak.

Bugün ise oyun ile ilgili yeni bir basın bildirisi yayınlandı. Bu bildiride yer alan yeni bilgilere bakılırsa, farklı oyunları bir araya getiren bir paket ile karşı karşıyayız. Böyle söyleyince aklınıza ilk olarak elbette The Dark Pictures Anthology gelmiştir. Anthology of Fear ise üç farklı oyunu bir araya getiren bir paket olacak. Her üç oyunun da hikayeleri birbirlerinden tamamıyla bağımsız olacakken, farklı karakterlerin etrafında dönecek ve farklı oynanış stilleri olacak. Oyuna bağlı olarak araştırma yapacak, gizli gizli dolaşacak, kaçacak, savaşacak ve avlanacakmışız. Silent Hill, Outlast ve Alan Wake gibi kaliteli oyunlardan esinlenilerek geliştirilmekte olan oyunlardan ilki, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde PC (Steam) için satışa sunulacak. Switch için hazırlanan versiyonu ise yılın ilerleyen zamanlarında hazır olacak.

Oyunlardan ilki bizi yirminci yüzyılın Sibirya bölgesine götürecek. Ücra bir köşede yaşam savaşı vereceğimiz bu oyunda, hayatta kalma ve avcılık elementleri oynanışın kalbinde yer alacak. İkinci oyun yaratıcı eylemlerin ve akıl sağlığının birinci derecede rol oynayacağı modern bir tarihte geçecekken son oyun ise bilinmeyen bir yerde ve bilinmeyen bir zamanda geçecek ve ana tema ise hatıralar olacak.

Anthology of Fear için yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.