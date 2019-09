Anthology of Fear, Psikolojik Korku Türünün Yeni Temsilcisi Olacak

Eğer korku oyunu türüne hayransanız, piyasada birçok farklı alternatif bulabilmeniz mümkün. Mesela son olarak The Dark Pictures Anthology: Man of Medan piyasaya çıkmıştı. Yakın bir zaman önce de türün yeni temsilcisi duyuruldu. Ultimate Games ve RG Crew, psikolojik korku türündeki Anthology of Fear üzerinde çalışıyorlar.

Üç farklı karakterin rolünde olacağımız Anthology of Fear oyunu, yirminci yüzyılın Rusya topraklarındaki normal bir evde geçecek ve düşsel olaylara tanıklık edeceğimiz modern bir drama tarzında olacak.

Farklı karakterlere bağlı olarak bizleri üç farklı hikaye bekleyecek. Her bir bölüm kendisine özgü özelliklerle farklı bir oynanış sunacak. Türün köklerine bağlı olarak geliştirilecek olan oyunda günümüzde sıklıkla kullanılan ani korku sahnelerinin bu oyunda olmayacağı söyleniyor. Bir diğer deyişle atmosfere yoğunlaşılmış bir deneyim ile karşılaşacağız.

Sembolizmin de ağırlıklı olarak kullanılacağı Anthology of Fear oyununda, etrafımızda olup biteni anlayabilmek için karşımıza çıkacak olan şey(ler)in ne anlama geldiğini veya geleceğini bizim çözmemiz gerekecek. Bunun yanı sıra RG Crew ekibi oyunu, oyuncuyu hikaye açısından araştırma yapmaya zorlayacak şekilde geliştiriyor. Bir diğer deyişle, hikayeyi tam olarak anlayabilmeniz için her bir yere bakmanız gerekecek.

Şimdilik oyun için herhangi bir çıkış tarihi verilmiyor ama yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!