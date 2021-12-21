Anti 5G Kolyelerin Radrasyon Yaydığı Tespit Edildi

Son dönemlerde dünyanın dört bir yanında yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi 5G ile ilgili gerçeği yansıtmayan mitlere ve bunların eyleme dönüşmüş hallerine tanıklık ediyoruz. Bu çerçevede çok sayıda kişi, 5G teknolojisi ile yayıldığını söyledikleri "ölümcül radyasyondan" korunabilmek için Anti 5G Kolye modellerine yöneldi.

Uzmanlar, "radyasyondan korunmak için takılan" bu kolyelerin tehlikeli derecede radyoaktif içerdiği konusunda uyarılarda bulundu.

Kısacası, elle tutulur bir ironi.

Anti 5G Kolyeler Radyasyondan Korumuyor, Radyasyon Yayıyor

Öncelikle 5G teknolojisi ile ilgili ayrıntılara değinmeyi doğru buluyorum: Baz istasyonlarınca iletilen radyo frekansı iyonlaştırıcı değildir ve gerçekten de çok zayıf düzeyde etki gösterir. Bu iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, DNA'ya zarar verebilmek için yeterli enerjiye sahip değildir.

Bugüne dek yapılan tüm çalışmalar, baz istasyonlarınca iletilen radyo frekanslarının kanser edici bir etkiye sahip olmadığını açık şekilde gösterdi: Kısaca tekrar etmek gerekirse 4G ya da 5G ağları eski mobil ağlardan daha yüksek frekans dalgaları kullanıyor olsalar da, DNA hasarı yaratabilecek ve kansere neden olabilecek ölçüde yeterli enerjiye sahip değildirler.

Yine de dünyanın dört bir yanındaki on binlerce kişi, asılsız bilgilerden ve iddialardan yola çıkarak 5G teknolojisinin ölümcül etkileri olduğu fikrine sahip. Bazı kişiler bir adım ileri giderek, Anti 5G Kolye olarak adlandırılan ürünlerden takmaya başladı. İşte sorun tam olarak burada çünkü bu kolyeler, iyonlaştırıcı radyasyon yayıyor.

Hollanda'nın yetkili kurumları, "İyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmak, olumsuz sağlık etkilerine neden olabilir." ifadelerini kullanarak bu kolyeyi takanlara karşı uyarılarda bulundu. Bu, radyasyondan kaçtıklarını düşünen kişiler için gerçekten de ironik bir adım olarak tanımlanabilir.

Her zaman olduğu gibi yeni teknolojilere şüphe ile yaklaşan insanlar olmaya devam edecek ve bu, bir düzeyde doğru bir yaklaşım. Öte taraftan sık sık, kişilerin asılsız bilgilerden doğan iddialara kapıldığını ve peşinden sürüklendiğini görüyoruz. 5G ile ilgili endişeler zaman içerisinde o kadar yaygın hale geldi ki, Dünya Sağlık Örgütü bu teknolojinin görünürde herhangi bir zararı olmadığını açıklamak zorunda kaldı.