Antibiyotik Direnci Olan Bakteriler, Milyonlarca İnsanı Öldürdü!

Antibiyotik direnci olan bakteriler, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Gerçekleştirilen bir araştırmaya göre 2019 yılında dünya genelinde söz konusu bakteriler nedeni ile 1 milyondan fazla insan vefat etti. AIDS ve sıtma kaynaklı ölüm sayılarını geçen bakteriler, endişe seviyesinin önemli ölçüde artmasına yol açtı.

Antibiyotik Direnci Olan Bakterilerden Kaç İnsan Öldü?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını devam ederken gizli bir pandemi gün yüzüne çıktı. Sözcü'deki habere göre Lancent isimli dergide yayımlanan araştırma, antibiyotiklere karşı dirençli olan bakteriler sebebiyle meydana gelen ölümlerin, AIDS ve sıtma kaynaklı ölümlerden fazla olduğunu gözler önüne serdi.

Washington Üniversitesi öncülüğündeki uluslararası bir ekibin 204 ülkeyi kapsayan araştırmasına göre antibiyotiklere dirençli olan bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonlardan dolayı 2019 yılında 1,2 milyon kişi hayatını kaybetti. Antimikrobik direncin (AMR) özellikle yoksul ülkelerin etkilendiği açıklandı.

Antibiyotiklere dirençli olan bakterilerin dolaylı olarak 5 milyon insanın vefat etmesine neden olduğu ortaya çıktı. AMR nedeni ile meydana gelen ölümlerin çok büyük bir kısmının alt solunum yolu enfeksiyonları veya kan dolaşımı enfeksiyonlarından kaynaklandığı belirtildi.

Bilim insanları, AMR konusunda özellikle çocukların risk altında olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, antibiyotiklere karşı dirençli olan bakterilerden dolayı meydana gelen ölümlerin 5'te birinin 5 yaş altı çocuklarda görüldüğü ifade edildi. Gizli pandemi olarak nitelendirilen AMR, endişe seviyesinin çok ciddi oranda artmasına yol açtı.

Bilim insanları tarafından yapılan araşatırmada, son yıllarda fazla antibiyotik ilacı kullanımının ciddi enfeksiyonlara karşı etki seviyesini azalttığı gün yüzüne çıktı. Araştırmacılar, bu sebepten ötürü mevcut antibiyotik ilaçlarının daha bilinçli bir şekilde kullanılmasının oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Antibiyotik direnci meydana gelen insanlarda söz konusu ilaçların fayda etmemesi ölüme yol açıyor.

Klimik Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazlım Aktuğ Demir, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, antibiyotik direncinin oldukça büyük bir tehlike olduğunu söylemişti. Prof. Dr. Demir, 2030 yılında antibiyotik direncine bağlı ölümlerin kanserler dahil olmak üzere birçok hastalıktan daha fazla ölüme neden olacağının öngörüldüğünü ifade etmişti.