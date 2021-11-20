Antibiyotik Kullanımı Hakkında Uyarı: Kanserden Daha Çok Ölüme Yol Açacak

Antibiyotik kullanımı hakkında endişe verici bir uyarı yapıldı. Klimik Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazlım Aktuğ Demir, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. Demir tarafından yapılan açıklamaya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Antibiyotik Kullanımı Nedeniyle Ölümler Artacak

NTV'deki habere göre Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeni ile hastanede yatan hastaların yaklaşık olarak yüzde 60'lık kısmı antibiyotik kullandı. Yoğun bakımda bu oranın yüzde 90'a yaklaştığı açıklandı.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği bir araştırma gerçekleştirdi. 1537 hastanın incelendiği araştırmayaya göre COVID-19 hastalarının yalnızca yüzde 5'lik kısmının antibiyotiğe ihtiyacı var.

Klimik Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazlım Aktuğ Demir, söz konusu araştırma ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Prof. Dr. Demir, nokta prevelans çalışmasına göre koronavirüs hastalarının yaklaşık olarak yüzde 59,5'inin antibiyotik kullandığını, yoğun bakımda bu oranın yüzde 87 seviyesinde olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Nazlım Aktuğ Demir, normalde uluslararası çalışmalarda koronavirüs hastalarının yüzde 3 ila 5'inde bakteriyel enfeksiyon gelişmesine bağlı antibiyotik kullanım endikasyonu olduğunu açıkladı. Bazı hastaların dünyadaki tüm antibiyotiklere karşı dirençli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demir, bu sebepten ötürü bu hastaların tedavi uygulanamamasından dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı.

Antibiyotik direncinin oldukça büyük bir tehlike olduğunun altını çizen Prof. Dr. Demir, 2030 yılında antibiyotik direncine bağlı ölümlerin kanserler dahil olmak üzere birçok hastalıktan daha fazla ölüme neden olacağının öngörüldüğünü söyledi.

Yeni tip koronavirüs, grip ve nezlenin birer virüs olduğunu belirten Prof. Dr. Demir, antibiyotiklerin bu hastalıkların tedavisinde yer olmadığını ifade etti.

Yapılan araştırma, bilinçsiz antibiyotik kullanımının tehlikeli bir boyutta olduğunu gözler önüne serdi. Antibiyotikler doğru zamanda doğru hastalıkta uygulandığında oldukça büyük bir öneme sahip fakat bu ilaçlar gereksiz kullanıldığında antibiyotik direnci meydana geliyor. Bunun sonucunda ise antibiyotikler çok basit hastalıklarda bile hiçbir fayda sağlamıyor.

Antibiyotik direnci meydana gelen insanlarda söz konusu ilaçların fayda etmemesi ölüme yol açıyor. Öyle ki dünyada her yıl 700 bin insan antibiyotik direnci nedeni ile hayatını kaybediyor.